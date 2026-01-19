Ο Ινιέστα στο τεχνικό επιτελείο του Μαρόκου!

Το Μαρόκο δεν μπόρεσε να κατακτήσει το Κόπα Αφρικα, χάνοντας στο Ραμπάτ από τη Σενεγάλη στον τελικό με 1-0.

Η ομοσπονδία πάντως στηρίζει απόλυτα τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Βαλίντ Ρεγκραγκί, και μάλιστα αναμένεται να ενισχύσει το τεχνικό επιτελείο του με έναν θρύλο του ισπανικού ποδοσφαίρου για να τον βοηθήσει στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τα τελικά του Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo» η ομοσπονδία της χώρας είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Αντρές Ινιέστα! Μάλιστα ο διάσημος άσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας ήταν προσκεκλημένος της ομοσπονδίας και παρακολούθησε τον τελικό στο Ραμπάτ.

Ο Ινιέστα έχει κατακτήσει συνολικά 32 τρόπαια με την Μπαρτσελόνα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Τσάμπιονς Λιγκ (2006, 2009, 2011, 2015) και εννέα τίτλων στην LaLiga.