Από την άσπρη βούλα νικήτρια στον μικρό τελικό η Νιγηρία του Ουζόχο

Την τρίτη θέση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής κατέκτησαν ο Φράνσις Ουζόχο και η εθνική του ομάδα, με τη Νιγηρία να κερδίζει την Αίγυπτο στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, επικρατώντας με 4-2 στα πέναλτι μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας.

Μοιραίοι οι Σαλάχ και Μαρμούς για τους «φαραώ» οι οποίοι έχασαν τις πρώτες δύο εκτελέσεις της ομάδας τους.

Δεν αγωνίστηκε ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με μία συμμετοχή, στον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων με την Ουγκάντα (νίκη με 3-1).

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Κυριακής (18/, 21:00) ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο.