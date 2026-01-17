Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Μπόβε: Έκλεισε στη Γουότφορντ και ανακοινώνεται!

Έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και να παίξει ξανά ποδόσφαιρο είναι ο Εντοάρντο Μπόβε!

Ο 23χρονος Ιταλός μέσος είχε σοκάρει τους πάντες τον Δεκέμβριο του 2024, όταν είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο και είχε σοριαστεί στο χορτάρι του «Αρτέμιο Φράνκι», κατά τη διάρκεια εκείνης της αναμέτρησης της Φιορεντίνα με την Ίντερ. Οι γιατροί του συνέστησαν να βάλει απινιδωτή ώστε να αποφευχθεί μια νέα μελλοντική καρδιακή ανακοπή.

Ως αποτέλεσμα αυτού, ο νεαρός χαφ δεν έχει πλέον δικαίωμα να παίξει ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα της πατρίδας του, καθώς, οι κανόνες της Serie A ο απινιδωτής αποτελεί αντένδειξη για να παίξει κάποιος επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου η Ρόμα αποχαιρέτησε τον Μπόβε αφήνοντάς τον ελεύθερο να μετακομίσει στην Αγγλία για λογαριασμό της Γουότφορντ, με την οποία και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά για τις δύο πλευρές, τότε, θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα ανανέωσης μέχρι το 2031!

Πηγη: sport-fm.gr