Ρότσα: «Ιδανικός προορισμός ο Παναθηναϊκός για να εξελιχθεί ο Αντίνο - Θα έχει μεγάλη υποδοχή»

Ως τον ιδανικό προορισμό για την εξέλιξη της καριέρας του Σαντίνο Αντίνο χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Χουάν Ραμόν Ρότσα μιλώντας στην εκπομπή «Minuto 91», της ιστοσελίδας, Ciudadano News.

Ο παλαίμαχος άσος του τριφυλλιού εξέφρασε την πίστη του πως ο νεαρός άσος θα τα πάει αρκετά καλά στην Ελλάδα και στο τριφύλλι… «Ο Αντίνο θα τα πάει πολύ καλά εδώ. Είναι το κατάλληλο μέρος και η κατάλληλη ομάδα για έναν παίκτη σαν και αυτόν. Εδώ θα βρει μια μεγάλη ομάδα, ένα διαφορετικό στιλ ποδοσφαίρου και μια ομάδα που διψά για τίτλους, θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και γίνονται μεγάλες επενδύσεις για αυτό», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι ο Αντίνο έρχεται σε μια χωρά πανέμορφη, με 300 ημέρες ήλιο και μια πολύ όμορφη πόλη. Υποθέτω ότι θα μείνει στη Γλυφάδα σε μια περιοχή που είναι κοντά στη θάλασσα και θυμίζει πάρα πολύ το Μονακό. Θα συναντήσει μια χώρα που θα τον υποδεχθεί θερμά, ή τουλάχιστον η μισή χώρα θα τον υποδεχθεί θερμότατα με τα χέρια ανοιχτά γιατί χρειάζονται έναν παίκτη που θα βοηθήσει πολύ την ομάδα», ανέφερε ο Χουάν Ραμόν Ρότσα και συνέχισε αναφερόμενος στην επένδυση που κάνει ο Παναθηναϊκός με αυτόν…

«Νομίζω και έτσι πρέπει να είναι… Είναι η μεγαλύτερη επένδυση, η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει ομάδα στην Ελλάδα, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Θα έχει την τύχη να έχει προπονητή τον Μπενίτεθ σε μια εποχή που γενικότερα οι παίκτες Ελληνες και μη που αγωνίζονται στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να παίρνουν μεγάλες μεταγραφές.

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν παίκτη σαν τον Αντίνο, έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο που φέρνει το κάτι διαφορετικό. Και τον Αντίνο τον ξέρω καλά», ανέφερε.

Οι Αργεντινοί δημοσιογράφοι θέλησαν να μάθουν εάν είναι εύκολη η ζωή για έναν Αργεντινό στην Ελλάδα ειδικά σε μια τέτοια ηλικία και μάλιστα όταν φεύγει για πρώτη φορά από τη χώρα του.

«Στην Ελλάδα όλοι είναι πολύ φιλικοί. Οι Έλληνες και οι Αργεντινοί έχουν πολύ καλές σχέσεις. Επικοινωνούν πολύ καλά. Πολλοί Αργεντινοί είναι στην Ελλάδα και πολλοί Έλληνες αγαπούν και είναι στην Αργεντινή. Αρά ναι, ο Αντίνο θα είναι πολύ όμορφα εδώ.Τώρα με ρωτάτε το πώς θα τον υποδεχθούν; Όλοι τυγχάνουν εξαιρετικής υποδοχής. Σας λέω, για εμένα, η Ελλάδα είναι η ομορφότερη χώρα στον κόσμο και οι άνθρωποί της είναι θαυμάσιοι. Τώρα μένω στην Πελοπόννησο αλλά η Αθήνα είναι μια πανέμορφη πόλη».

Για το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή σε σύγκριση με το ελληνικό ο Χουάν Ραμόν Ρότσα ανέφερε:

«Το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή είναι δύσκολο. Και στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Δεν σημαίνει ότι απλώς επειδή είσαι Αργεντινός θα μπορείς να έρθει στη χώρα και να κάνεις τη διαφορά. Ωστόσο ο Αντίνο έρχεται σε μια ομάδα που κάνει επενδύσεις, είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχει κάνει μέχρι τώρα, και θα του δοθούν τα πάντα για να μπορεί να δουλέψει καλά. Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται στην Ευρώπη και θα μπορούν να τον δουν και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Πηγή: sport-fm.gr