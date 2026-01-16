ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κυνηγάει ρεκόρ του Βενγκέρ ο Αρτέτα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κυνηγάει ρεκόρ του Βενγκέρ ο Αρτέτα

Ο τεχνικός της Άρσεναλ είναι πολύ κοντά στο να πιάσει ή και να ξεπεράσει τον θρυλικό προπονητή των Κανονιέρηδων.

Ο Μικέλ Αρτέτα μετά την νίκη της Άρσεναλ επί της Τσέλσι για το League Cup, κατάφερε να μείνει αήττητος στο Stanford Bridge για 8 συνεχόμενα παιχνίδια.

Αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για το οποίο ο Ισπανός μπορεί να υπερηφανεύεται.

Ωστόσο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, αφού είναι ο μόνος που καταφέρνει κάτι τέτοιο με την Άρσεναλ, μετά τον Αρσέν Βενγκέρ (1998-2005), ο οποίος είχε εννέα συνεχόμενα παιχνίδια αήττητος στην έδρα της Τσέλσι.

Ο Μικέλ Αρτέτα είναι μόλις δύο αγώνες μακριά από τον σπάσει το ρεκόρ του Αλσατού και να γράψει ιστορία στα βιβλία της Άρσεναλ.

 

SDNA

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από το αεροπλάνο απευθείας στο Telekom Center για προπόνηση ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Αυτό είναι το deal, που «στέλνει» τον Γκέχι στη Μάντσεστερ Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικό το deal Παναθηναϊκού-Γοδόι, ταξιδεύει άμεσα στην Ελλάδα ο Αντίνο!

Ελλάδα

|

Category image

«Απελευθερώθηκε» ο Απόλλωνας από το εμπάρκο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η διαδρομή των αρχηγών του Απόλλωνα προς τα αντίπαλα στρατόπεδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέα προσπάθεια της Γιουβέντους για Ματετά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Σόκε αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Ακρίτα

ΑΕΛ

|

Category image

Κυνηγάει ρεκόρ του Βενγκέρ ο Αρτέτα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Νίκας

Ελλάδα

|

Category image

Κλείνει στη Τζιρόνα με τη μορφή δανεισμού ο Τερ Στέγκεν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκλονίζει ο Κωστή: «Κάθε γκολ είναι αφιερωμένο στον πατέρα μου»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οριστική η αποχώρηση του Γκάσνερ από την Πάλας το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός για 2-3 μήνες ο Ντιόν – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Φρενίτιδα» στον Απόλλωνα και τα εισιτήρια με ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ζήτησε αναβολή στο ματς με την Κηφισιά ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη