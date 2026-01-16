Κυνηγάει ρεκόρ του Βενγκέρ ο Αρτέτα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο τεχνικός της Άρσεναλ είναι πολύ κοντά στο να πιάσει ή και να ξεπεράσει τον θρυλικό προπονητή των Κανονιέρηδων.
Ο Μικέλ Αρτέτα μετά την νίκη της Άρσεναλ επί της Τσέλσι για το League Cup, κατάφερε να μείνει αήττητος στο Stanford Bridge για 8 συνεχόμενα παιχνίδια.
Αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για το οποίο ο Ισπανός μπορεί να υπερηφανεύεται.
Ωστόσο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, αφού είναι ο μόνος που καταφέρνει κάτι τέτοιο με την Άρσεναλ, μετά τον Αρσέν Βενγκέρ (1998-2005), ο οποίος είχε εννέα συνεχόμενα παιχνίδια αήττητος στην έδρα της Τσέλσι.
Ο Μικέλ Αρτέτα είναι μόλις δύο αγώνες μακριά από τον σπάσει το ρεκόρ του Αλσατού και να γράψει ιστορία στα βιβλία της Άρσεναλ.
SDNA