Κλείνει στη Τζιρόνα με τη μορφή δανεισμού ο Τερ Στέγκεν!

Μια ανάσα από τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται να βρίσκεται ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν!

Ο Γερμανός τερματοφύλακας που δεν υπολογίζεται από την Μπαρτσελόνα είναι κοντά σε συμφωνία με τη Τζιρόνα, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τον κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού έως το φινάλε της σεζόν.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν φτάσει σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο, με τους «μπλαουγκράνα» να είναι πρόθυμοι στο ενδεχόμενο παραχώρησης του 33χρονου γκολκίπερ.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο μετράει μόλις μία συμμετοχή στο Copa Del Rey κόντρα στη Γουαδαλαχάρα, με τους Ζοάν Γκαρθία και Βόιτσεχ Σέζνι να είναι πιο μπροστά στην ιεραρχία για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν ο Τερ Στέγκεν θα αποχαιρετήσει την Μπαρτσελόνα μετά το 2014, έχοντας κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια έξι πρωταθλήματα, ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup, ένα παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, τέσσερα Σούπερ Καπ Ισπανίας και έξι Copa del Rey.

sportfm.gr