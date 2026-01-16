ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλείνει στη Τζιρόνα με τη μορφή δανεισμού ο Τερ Στέγκεν!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κλείνει στη Τζιρόνα με τη μορφή δανεισμού ο Τερ Στέγκεν!

Όπως όλα δείχνουν, ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν θα συνεχίσει στη Τζιρόνα με τη μορφή δανεισμού έως το φινάλε της σεζόν.

Μια ανάσα από τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται να βρίσκεται ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν!

Ο Γερμανός τερματοφύλακας που δεν υπολογίζεται από την Μπαρτσελόνα είναι κοντά σε συμφωνία με τη Τζιρόνα, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τον κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού έως το φινάλε της σεζόν.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν φτάσει σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο, με τους «μπλαουγκράνα» να είναι πρόθυμοι στο ενδεχόμενο παραχώρησης του 33χρονου γκολκίπερ.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο μετράει μόλις μία συμμετοχή στο Copa Del Rey κόντρα στη Γουαδαλαχάρα, με τους Ζοάν Γκαρθία και Βόιτσεχ Σέζνι να είναι πιο μπροστά στην ιεραρχία για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν ο Τερ Στέγκεν θα αποχαιρετήσει την Μπαρτσελόνα μετά το 2014, έχοντας κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια έξι πρωταθλήματα, ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup, ένα παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, τέσσερα Σούπερ Καπ Ισπανίας και έξι Copa del Rey.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από το αεροπλάνο απευθείας στο Telekom Center για προπόνηση ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Αυτό είναι το deal, που «στέλνει» τον Γκέχι στη Μάντσεστερ Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικό το deal Παναθηναϊκού-Γοδόι, ταξιδεύει άμεσα στην Ελλάδα ο Αντίνο!

Ελλάδα

|

Category image

«Απελευθερώθηκε» ο Απόλλωνας από το εμπάρκο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η διαδρομή των αρχηγών του Απόλλωνα προς τα αντίπαλα στρατόπεδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέα προσπάθεια της Γιουβέντους για Ματετά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Σόκε αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Ακρίτα

ΑΕΛ

|

Category image

Κυνηγάει ρεκόρ του Βενγκέρ ο Αρτέτα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Νίκας

Ελλάδα

|

Category image

Κλείνει στη Τζιρόνα με τη μορφή δανεισμού ο Τερ Στέγκεν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκλονίζει ο Κωστή: «Κάθε γκολ είναι αφιερωμένο στον πατέρα μου»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οριστική η αποχώρηση του Γκάσνερ από την Πάλας το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός για 2-3 μήνες ο Ντιόν – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Φρενίτιδα» στον Απόλλωνα και τα εισιτήρια με ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ζήτησε αναβολή στο ματς με την Κηφισιά ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη