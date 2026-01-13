Λεβερκούζεν: Αναβλήθηκε το ματς με το Αμβούργο

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Αμβούργο έφεραν την αναβολή της αναμέτρησης της ομώνυμης ομάδας με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Μία εβδομάδα πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για τη league phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν είδε την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Αμβούργο για την Bundesliga να αναβάλλεται.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή έφεραν την αναβολή του ματς, με τη σχετική ανακοίνωση να κάνει λόγο για «δομικό κίνδυνο λόγω του καιρού που επηρεάζει την οροφή του Volksparkstadion».

Κάπως έτσι, ο αγώνας αναβλήθηκε, με τη γερμανική λίγκα να αναφέρει πως σύντομα θα γίνει γνωστή η νέα ημερομηνία που θα διεξαχθεί. Σημειώνεται πως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αναβλήθηκαν επίσης τα Ζανκτ Πάουλι-Λειψία και Βέρντερ Βρέμης-Χόφενχαϊμ, λόγω του χιονιά που ταλαιπωρεί τη Γερμανία αυτόν τον καιρό.

Σημειώνεται πως, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η Μπάγερ θα δώσει ακόμη ένα ματς πριν έρθει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, παίζοντας εκτός έδρας με τη Χόφενχαϊμ το Σάββατο, 17 του μήνα.

