Πήρε πίσω την απόφασή της για την εθνική ομάδα η ομοσπονδία της Γκαμπόν!

Ούτε δυο εβδομάδες δεν κράτησε η απόφαση της κυβέρνησης της Γκαμπόν για αναστολή λειτουργίας της εθνικής ομάδας.

Δε διήρκεσε ούτε δύο εβδομάδες η απόφαση της κυβέρνησης της Γκαμπόν να θέσει ουσιαστικά «στον πάγο» την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας. Η αρχική τιμωρία που είχε επιβληθεί μετά την απογοητευτική παρουσία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ανακλήθηκε επίσημα λίγες ημέρες αργότερα.

Στις αρχές του μήνα, οι αρχές της Γκαμπόν είχαν προκαλέσει αίσθηση, ανακοινώνοντας την αναστολή της εθνικής ομάδας, χαρακτηρίζοντας «ανεπίτρεπτη» την αγωνιστική της εικόνα στη διοργάνωση. Παράλληλα, είχαν αποδώσει ιδιαίτερη ευθύνη σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, με κυριότερους τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και τον Μπρούνο Εκουέλε Μάνγκα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού τους από μελλοντικές κλήσεις.

Ωστόσο, στις 13 Ιανουαρίου η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γκαμπόν (FEGAFOOT) ανακοίνωσε την άρση των μέτρων, γνωστοποιώντας ότι όλοι οι διεθνείς παίκτες είναι εκ νέου διαθέσιμοι για την εθνική ομάδα. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν παρέμβασης του νέου υπουργού Αθλητισμού, Πολ Ούλριχ Κεσάνι, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του και ζήτησε την άμεση επανεκκίνηση του αγωνιστικού σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο ρόστερ όσο και τεχνικού επιτελείου.

Αγωνιστικά, η Γκαμπόν ολοκλήρωσε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στην τελευταία θέση του ομίλου του, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες από Καμερούν, Μοζαμβίκη και Ακτή Ελεφαντοστού. Αντίθετα, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε παρουσιάσει σαφώς καλύτερη εικόνα, με απολογισμό οκτώ νίκες σε δέκα αγώνες, τερματίζοντας μόλις έναν βαθμό πίσω από την Ακτή Ελεφαντοστού και γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στα playoffs από τη Νιγηρία.

 

 

sportfm.gr

Διαβαστε ακομη