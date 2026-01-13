ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ποιοι παίκτες της Ρεάλ «ξέχασαν» να αποχαιρετήσουν τον Τσάμπι Αλόνσο

Ο Τσάμπι Αλόνσο αποτελεί παρελθόν από τη Ρεάλ και αρκετοί παίκτες… ξέχασαν να τον αποχαιρετήσουν.

Η είδηση της απομάκρυνσης του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ έπεσε σαν «βόμβα» χθες το απόγευμα, αλλά για πολλούς ήταν κάτι που περίμεναν εδώ και καιρό ως αναπόφευκτο. Ο Βάσκος τεχνικός ήταν γνωστό πως είχε χάσει μέρος των αποδυτηρίων και υπήρχαν αρκετοί παίκτες που δεν τον ήθελαν στον πάγκο.

Παρότι οι περισσότερες ποδοσφαιριστές της ομάδας ευχαρίστησαν τον Αλόνσο δημόσια για τη συνεργασία και είχαν πολλά καλά λόγια να πουν για τον χαρακτήρα και το έργο του, υπήρχαν αρκετοί που «ξέχασαν» να κάνουν το ίδιο. Και μάλλον όχι τυχαία.

Σύμφωνα με την Marca, εκείνοι που υποδέχτηκαν με σιγή που έκανε… θόρυβο την απόλυση του Αλόνσο ήταν οι Βινίσιους, Μιλιτάο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μπέλιγχαμ, Μεντί, Μασταντουόνο, καθώς επίσης ο Μπραχίμ Ντίας που είναι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο, αλλά και ο Έντρικ που πήγε πρόσφατα δανεικός στη Λιόν.

Αντίθετα, μεταξύ των παικτών που έστειλαν ένθερμα μηνύματα για τον Αλόνσο αποχαιρετώντας τον ήταν οι Εμπαπέ, Κουρτουά, Ροντρίγκο, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Φραν Γκαρθία, Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Αλάμπα, Ασένθιο, Θεμπάγιος, Λούνιν και Γκονσάλο.

