Βόμβα» της Μάκλσφιλντ, απέκλεισε την κάτοχο του τίτλου Κρίσταλ Πάλας!

Κύπελλο Αγγλίας, ο θεσμός των εκπλήξεων...

Η Μάκλσφιλντ FC επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί το κύπελλο Αγγλίας είναι η διοργάνωση των μεγάλων εκπλήξεων, αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου Κρίσταλ Πάλας και παίρνοντας την πρόκριση στον 4ο γύρο της διοργάνωσης!

Αυτή τη στιγμή η Μάκλσφιλντ αγωνίζεται στο «National League North», στην έκτη κατηγορία στο αγωνιστικό σύστημα του αγγλικού ποδοσφαίρου (!) και παίζει τους εντός έδρας αγώνες του στο «Moss Rose», στο οποίο νίκησε σήμερα με 2-1 την ομάδα του Λονδίνου, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά.

Η ερασιτεχνική αυτή ομάδα έφθασε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας της με τα γκολ των Ντόουσον (43') και Μπάκλεϊ (60'), ενώ η Πάλας μπόρεσε μόνο να μειώσει στο τέλος (90') με τον Πίνο.

Στο μεταξύ η Σάντερλαντ νίκησε στα πέναλτι μέσα στο Λίβερπουλ την Εβερτον και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στην κανονική διάρκεια οι «μαύρες γάτες» άνοιξαν το σκορ με τον Λε Φι (30') και τα «ζαχαρωτά» ισοφάρισαν με το πέναλτι του Γκάρνερ στο 89ο λεπτό, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί δεν άλλαξε το σκορ και η Σάντερλαντ πιο ψύχραιμη πήρε εύκολα την πρόκριση με 3-0, με τους γηπεδούχους να αστοχούν στα τρία πρώτα πέναλτι με τους Γκάρνερ, Μπέτο και Μπάρι! Αναλυτικά τ' αποτελέσματα του Γ' γύρου του κυπέλλου Αγγλίας έχουν ως εξής:

