Γίνεται Ρωμαίος ο Ρασπαντόρι

Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρόμα τα βρήκαν σε όλα και ο Τζάκομο Ρασπαντόρι μετακομίζει στην ιταλική πρωτεύουσα.

Από τη Νάπολη στη Ρώμη με ενδιάμεσο σταθμό τη Μαδρίτη. Αυτή είναι η πορεία του Τζάκομο Ρασπαντόρι από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα.

Ο Ιταλός επιθετικός δεν κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στην Ατλέτικο (στην οποία πήγε ως μεταγραφή από τη Νάπολι), ο τεχνικός της Ρόμα, Τζανπιέρο Γκασπερίνι, αναζητούσε εναγωνίως έναν φορ και κάπως έτσι το… γλυκό, έδεσε.

Οι δύο σύλλογοι τα βρήκαν σε όλα, με τους “τζαλορόσι” να καταβάλουν στους «ροχιμπλάνκος» 1,5 εκατομμύριο ευρώ ως ενοίκιο μέχρι το καλοκαίρι, με δικαίωμα αγοράς στα 23 εκατομμύρια.

