Δύσκολο, μα στα πόδια της...

Και αυτό γιατί ο αντίπαλος έχει ποιότητα και δείχνει να είναι δυνατός στην έδρα του. Το «τριφύλλι» προέρχεται από δύο τεσσάρες επί Εθνικού Άχνας και Ακρίτα και ελπίζει πως και απόψε θα έχει ξανά σε υψηλό δείκτη την αποτελεσματικότητά του. Κλειδί φυσικά είναι και το μηδέν παθητικό το οποίο κράτησε στα δύο τελευταία αλλά και στα πλείστα της παιχνίδια. Δεν έχει καμία πολυτέλεια να υποτιμήσει την ΑΕΛ και θα πρέπει να είναι απόλυτα προσηλωμένη. Είναι φαβορί και καλείται να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο.

Οι πράσινοι θέλουν απόψε να γράψουν στον λογαριασμό τους ακόμη ένα τρίποντο, το 12ο φετινό και το 6ο μακριά από το «σπίτι» τους. Κάτι που εφόσον καταφέρουν, στη χειρότερη περίπτωση με το πέρας της 17ης αγωνιστικής, θα κρατήσουν την πρωτοπορία στην κορυφή στο +2 από την Πάφος FC. Ταυτόχρονα, θα βάλουν πίεση στους υπόλοιπους συνδιεκδικητές στα παιχνίδια τους και αυτή θα προσηλωθεί με άνεση και ηρεμία στις επόμενες δοκιμασίες. Άλλωστε είναι ιδιαίτερα πιεσμένο το πρόγραμμα για την Ομόνοια αφού στις 14 Ιανουαρίου θα παίξει με την ΑΕΚ στο ΓΣΠ για το κύπελλο σε νοκ άουτ αγώνα, στις 18 Ιανουαρίου θα φιλοξενήσει την Ανόρθωση και στις 25 Ιανουαρίου θα κοντραριστεί με τον Άρη εκτός έδρας.

Η μία είναι δεδομένη

Η επάνοδος του Κουλιμπαλί από τιμωρία αυτόματα τον επαναφέρει στο αρχικό σχήμα και μαζί με τον Νικόλα Παναγιώτου θα συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Θα πλαισιώνονται από τους Μασούρα (δεξιά) και Κίτσο (αριστερά), στα άκρα της άμυνας. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Φαμπιάνο. Από εκεί και πέρα, ίσως δούμε αλλαγή στο κέντρο, με τον Μάριτς να επανέρχεται και μαζί με τους Άιτινγκ και Εβάντρο να συνθέτουν το κέντρο. Σε αυτή την περίπτωση εκτός θα μείνει ο Γιόβετιτς. Στην κορυφή θα παίξει ο Μαέ, πλαισιωμένος στα δύο άκρα από τους Σεμέδο και Τάνκοβιτς. Αξίξει να τονιστεί πως την Τετάρτη είναι και ο νοκ άουτ αγώνας κυπέλλου με την ΑΕΚ και έτσι δεν θα αποτελέσουν έκπληξη κάποιες άλλες αλλαγές.

Ενίσχυση και ανανεώσεις

Δεν ακούγονται πολλά στην Ομόνοια όσον αφορά την ενίσχυση σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο αλλά ενδέχεται να γίνει μία κίνηση και η οποία μάλλον θα αφορά το κέντρο. Την ίδια στιγμή πάντως, οι διοικούντες επεξεργάζονται και τις ανανεώσεις συμβολαίων που αποτελεί επίσης ένα σημαντικό κεφάλαιο. Και είναι πολλά τα συμβόλαια που εκπνέουν το καλοκαίρι. Έχουμε και λέμε: Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Φαμπιάνο, Μασούρα, Γιόβετιτς, Μάριτς, Ντιουνκού, Σίμιτς, Εράκοβιτς και των τερματοφυλάκων Κυριακίδη και Μιχαήλ.