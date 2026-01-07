LIVE: Πάφος FC - Aκρίτας 0-0

Η μετά Καρσέδο εποχή ξεκινά στην Πάφος FC με αγώνα κυπέλλου και κόντρα στον συμπολίτη Ακρίτα, θέλει να κάνει το αυτονόητο. Απαιτείται όμως προσοχή αφού πρόκειται για νοκ άουτ αγώνα και δεν χωράει καμία υποτίμηση.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι, θα προσπαθήσουν για την έκπληξη αλλά για να το επιτύχουν θα πρέπεο να τα κάνουν όλα τέλεια.

Το LIVE του αγώνα

21΄ - Από τη μικρή περιοχή ο Ντράγκομιρ πλασάρει πάνω από τα δοκάρια.

7΄ - Πλασέ του Όρσιτς από το ύψος του πέναλτι, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

6΄ - Σουτ του Κορέια από πλάγια, ο Μπέκερ με υπερένταση έδιωξε τον κίνδυνο.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΠΑΦΟΣ FC: Mιχαήλ, Μπρούνο, Λουκάσεν, Νταβίντ Λουίζ, Γκολντάρ, Σούνιτς, Πέπε, Κορέια, Όρσιτς, Ντράγκομιρ, Άντερσον.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Μπέκερ, Μίλερ, Ζαμπέλιν, Αντωνίου, Ντουμπόφ, Ανάνγκ, Ρέινολντς, Ζήνωνος, Αθανασίου, Mπάρι, Χατζηβασίλης.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης