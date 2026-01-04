ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκ στο 90+7΄ για τη Λίβερπουλ και... γκέλα

Δημοσιευτηκε:

Φινάλε θρίλερ στο Λονδίνο.

Νέο «στραβοπάτημα» για τη Λίβερπουλ σε φινάλε «θρίλερ» στο «Κρέιβεν Κότατζ» του Λονδίνου. Μετά το 0-0 εντός έδρας με τη Λιντς, οι πρωταθλητές αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 2-2, με την Φούλαμ, σε ματς που στο φινάλε του «έσπασαν καρδιές». Με το γκολ του Χάκπο στο 90΄+4 οι πρωταθλητές φάνηκε πώς θα έφευγαν με το «διπλό», ωστόσο, την τελευταία λέξη στο ματς είπε ο Ριντ με την οβίδα που εξαπέλυσε στο 90'+7, χαρίζοντας στους γηπεδούχους το βαθμό της ισοπαλίας.

Η Νιούκαστλ ήταν η μοναδική από τις τέσσερις γηπεδούχες που εκμετακλλεύτηκε την έδρα της στο σημερινό «κυρίως μενού» της 20ής αγωνιστικής της Premier League. Νίκησε με 2-0 την παραπαίουσα το τελευταίο διάστημα Κρίσταλ Πάλας, σε αντίθεση με τις Τότεναμ και Εβερτον που απέτυχαν να το κάνουν, όπως και η Φούλαμ, όπως προαναφέρθηκε.

Η πρώτη αν και προηγήθηκε παραχώρησε ισοπαλία, 1-1, στη Σάντερλαντ, ενώ η Μπρέντφορντ πέρασε πολύ εύκολα μέσα από το «Χιλ Ντίκινσον» με το εμφατικό 4-2 επί των «εφοπλιστών».

Άλλο ένα πολύ σημαντικό βαθμό στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού απέσπασε σήμερα (4/1) η Λιντς. Μετά το 0-0 στο «Ανφιλντ» απέναντι στη Λίβερπουλ, τα «παγώνια» κατάφεραν να μην ηττηθούν ούτε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ελαντ Ρόουντ» με το τελικό 1-1 να φέρνει τους γηπεδούχους στο +8 από την 18η Γουέστ Χαμ.

Μετά τη «σφαλιάρα» από τη Γουλβς στο «Ολντ Τράφορντ» (1-1), οι «κόκκινοι διάβολοι»... πέταξαν άλλους δύο υπερπολύτιμους βαθμούς στο κυνήγι του Champions League της επόμενης περιόδου. Το σημερινό αποτέλεσμα βάζει επιπλέον πίεση στον Ρούμπεν Αμορίμ και στους παίκτες του, που καλούνται γι' άλλη μια φορά να βρουν τον τρόπο για να... γυρίσουν την εις βάρος τους κατάσταση.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ   3-1

(45'+1 Γουότκινς, 49', 73' ΜακΓκιν - 61' Γκιμπς-Γουάιτ

Μπράιτον-Μπέρνλι             2-0

(29' Ρούτερ, 47' Αγιάρι)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ            3-0

(4' Αρίας, 31' πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41' Μανέ)

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ            2-3

(10' Εβανίλσον, 77' Κρουπί - 16' Γκάμπριελ, 54', 71' Ράις{

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

(62' Ααρονσον - 65' Κούνια)

Έβερτον-Μπρέντφορντ          2-4

(66' Μπέτο, 90'+4 Μπάρι - 11',51',88' Τιάγκο, 50' Κόλινς)

Φούλαμ-Λίβερπουλ             2-2

(17' Γουίλσον, 90'+7 Ριντ - 57' Βιρτς, 90'+4 Χάκπο)

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας      2-0

(71' Γκιμαράες, 78' Τιαό)

Τότεναμ-Σάντερλαντ           1-1

(30' Ντέιβις - 80' Μπρομπέι)

Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι      19:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Άρσεναλ           48

Άστον Βίλα        42

Μάντσεστερ Σίτι   41 -19αγ.

Λίβερπουλ         34

Μάντσεστερ Γ.     31

Τσέλσι            30 -19αγ.

Μπρέντφορντ       30

Σάντερλαντ        30

Νιούκαστλ         29

Μπράιτον          28

Φούλαμ            28

Έβερτον           28

Τότεναμ           27

Κρίσταλ Πάλας     27

Μπόρνμουθ         23

Λιντς             22

Νότιγχαμ Φόρεστ   18

Γουέστ Χαμ        14

Μπέρνλι           12

Γουλβς             6

 

 

 

