Premier League (19η Αγωνιστική): Η Σίτι θέλει να μείνει στο κατώφλι της Άρσεναλ

Οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα να επιθυμούν να φύγουν με το τρίποντο από το «Στάδιο του Φωτός», ενώ σε συνέχεια στο σερί των νικών της στοχεύει η Λίβερπουλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι προέρχεται από σερί νικών και σίγουρα είναι το φαβορί της αναμέτρησης, αν και η Σάντερλαντ μόνο εύκολη λεία, δεν είναι στην έδρα της. Νωρίτερα η Λίβερπουλ που ανέβηκε μετά από καιρό στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας θα υποδεχθεί στο “Άνφιλντ” την Λιντς και θέλει να αποδείξει πως η αγωνιστική “κοιλιά” του Νοεμβρίου, αποτελεί παρελθόν.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Premier League την 19η αγωνιστική:

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Μπέρνλι-Νιούκαστλ 1-3

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου:

19:30 Λίβερπουλ – Λιντς

19:30 Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

22:00 Μπρέντφορντ – Τότεναμ

22:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

