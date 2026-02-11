Πλήγμα με Ράσφορντ για τους «μπλαουγκράνα»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με μια μεγάλη απουσία στην επίθεσή της θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα το βράδυ της Πέμπτης στο Μετροπολιτάνο για την αναμέτρηση με την Ατλέτικο.

Πρόβλημα στην επίθεση της Μπαρτσελόνα. Όπως έκαναν γνωστό οι ίδιοι οι Καταλανοί, ο Μάρκους Ράσφορντ τίθεται εκτός μάχης για το αυριανό ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο Μετρολιτάνο της Μαδρίτης στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey. Ο Χάνσι Φλικ και η ομάδα του πηγαίνουν στη μάχη με μια μεγάλη απουσία στην επίθεσή τους.

Ο Ράσφορντ αποκόμισε τραυματισμό στο παιχνίδι πρωταθλήματος το περασμένο Σάββατο κόντρα στη Μαγιόρκα. Ένα πρόβλημα που όπως φαίνεται δε ξεπεράστηκε. Αποτέλεσμα, ο παίκτης να μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Ατλέτικο. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε μέσω social media πως ο ποδοσφαιριστής της ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο. Δεν είναι κάτι σοβαρό, όμως ο Βρετανός χρειάζεται λίγες ημέρες ξεκούραση για να επανέλθει κανονικά στη δράση.

Η επίσημη ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για τον τραυματισμό του Μάρκους Ράσφορντ

«Η Μπαρτσελόνα επιβεβαιώνει ότι ο Μάρκους Ράσφορντ θα χάσει τον αγώνα εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης αυτή την εβδομάδα.

Ο επιθετικός έχει πόνους στο αριστερό του γόνατο μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στον αγώνα εναντίον της Μαγιόρκα το Σάββατο στο Spotify Camp Nou», αναφέρει η ανακοίνωση της καταλανικής ομάδας.

H καταλυτική παρουσία του Βρετανού στην επίθεση των «μπλαουγκράνα»

Ο 28χρονος επιθετικός έχει κολλήσει ιδανικά στα θέλω των Καταλανών από την πρώτη στιγμή. Ο δανεισμός του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίνεται με απόλυτη επιτυχία. Η παρουσία του στην ομάδα του Χάνσι Φλικ είναι εξαιρετική. Έχει συμβάλει σημαντικά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας. Και στη δημιουργία αλλά και στην εκτέλεση. Χαρακτηριστικά μετρά συνολικά φέτος, δέκα γκολ και 13 ασίστ.

Ο Φλικ χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τις περισσότερες φορές φέρνοντάς τον στα παιχνίδια από τον πάγκο. Ως μια από τις βασικές του αλλαγές. Τώρα όμως ο Γερμανός δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα στον αγώνα με την Ατλέτικο.

Στο τραπέζι η συζήτηση για μόνιμη παρουσία του στο Καμπ Νου

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» αντιλαμβάνονται πως το κεφάλαιο Ράσφορντ έχει τελειώσει οριστικά για εκείνους. Ο παίκτης δεν πρόκειται να παίξει ποτέ ξανά στο Ολντ Τράφορντ. Η Μπαρτσελόνα μπορεί να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ και να τον κάνει δικό της. Η καταλανική SPORT ωστόσο με σημερινό ρεπορτάζ της θέτει σε κίνδυνο αυτή τη διαπραγμάτευση. Αποκαλύπτει την πρόθεση των πρωταθλητών Ισπανίας να… παζαρέψουν το ποσό της ρήτρας. Να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον Ράσφορντ δίνοντας χαμηλότερο ποσό έχοντας ως στήριγμα την πίεση του ίδιου του παίκτη για τη μεταγραφή.

sportsking.gr 

 

Το ίδιο ρεπορτάζ βάζει… φρένο στις ορέξεις των Καταλανών για μείωση του ποσού. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν πρόκειται να κατέβει ούτε ευρώ από το νούμερο που έχει οριστεί εξαρχής. Ζητά ρητά και κατηγορηματικά 30 εκατομμύρια ευρώ για τα δικαιώματα του 28χρονου επιθετικού.

 

