Η Μίλαν θέλει να αποκτήσει τον Βλάχοβιτς ως ελεύθερο

Το συμβόλαιο του Βλάχοβιτς με την Γιουβέντους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, η Μίλαν έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Σέρβου επιθετικού.

Στόχος των «ροσονέρι» είναι να υπογράψουν τον Βλάχοβιτς από τον Ιανουάριο, προκειμένου να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο το καλοκαίρι, που θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την Γιουβέντους.

sdna.gr