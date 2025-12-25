Αυτό το σκορ έχει... ξεφύγει στα 104 παιχνίδια
Ένα αξιοσημείωτο στατιστικό από το φετινό μαραθώνιο.
Κουτσουρεμένη ήταν η 15η αγωνιστική αφού δεν έγινε το Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. Μετρήσαμε ως τώρα λοιπόν 104 παιχνίδια, στα οποία είδαμε 23 διαφορετικά σκορ.
Το 0-1 πάντως έχει... ξεφύγει και είναι το «αγαπημένο» στο φετινό μαραθώνιο. Παρουσιάστηκε 13 φορές και μάλιστα κατά τη 15η στροφή, το συναντήσαμε σε τρία παιχνίδια.
Από εκεί και πέρα, και το 1-1 είναι ένα συχνό σκορ αφού το είδαμε δέκα φορές ενώ την 3η θέση κλείνουν τρία σκορ. Το 0-2, το 2-0 και το 1-0.
Έπιπρόσθετα, τα έξι πρώτα σκορ είναι κάτω από 2,5 γκολ ανά παιχνίδι, παρόλο που ο μέσος όρος σκοραρίσματος βρίσκεται στο 2,57.
Για δείτε όλα τα σκορ:
0-1 => 13 (12%)
1-1 => 10 (10%)
0-2 => 8 (8%)
2-0 => 8 (8%)
1-0 => 8 (8%)
2-2 => 7 (7%)
0-0 => 7 (7%)
2-1 => 6 (6%)
3-0 => 6 (6%)
4-0 => 5 (5%)
1-2 => 4 (4%)
3-1 => 4 (4%)
0-4 => 3 (3%)
0-3 => 3 (3%)
2-3 => 2 (2%)
3-2 => 2 (2%)
4-1 => 2 (2%)
0-5 => 1 (1%)
5-1 => 1 (1%)
5-0 => 1 (1%)
2-4 => 1 (1%)
1-4 => 1 (1%)
1-3 =>1 (1%)