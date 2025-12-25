Αυτό το σκορ έχει... ξεφύγει στα 104 παιχνίδια

Κουτσουρεμένη ήταν η 15η αγωνιστική αφού δεν έγινε το Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. Μετρήσαμε ως τώρα λοιπόν 104 παιχνίδια, στα οποία είδαμε 23 διαφορετικά σκορ.

Το 0-1 πάντως έχει... ξεφύγει και είναι το «αγαπημένο» στο φετινό μαραθώνιο. Παρουσιάστηκε 13 φορές και μάλιστα κατά τη 15η στροφή, το συναντήσαμε σε τρία παιχνίδια.

Από εκεί και πέρα, και το 1-1 είναι ένα συχνό σκορ αφού το είδαμε δέκα φορές ενώ την 3η θέση κλείνουν τρία σκορ. Το 0-2, το 2-0 και το 1-0.

Έπιπρόσθετα, τα έξι πρώτα σκορ είναι κάτω από 2,5 γκολ ανά παιχνίδι, παρόλο που ο μέσος όρος σκοραρίσματος βρίσκεται στο 2,57.

Για δείτε όλα τα σκορ:

0-1 => 13 (12%)

1-1 => 10 (10%)

0-2 => 8 (8%)

2-0 => 8 (8%)

1-0 => 8 (8%)

2-2 => 7 (7%)

0-0 => 7 (7%)

2-1 => 6 (6%)

3-0 => 6 (6%)

4-0 => 5 (5%)

1-2 => 4 (4%)

3-1 => 4 (4%)

0-4 => 3 (3%)

0-3 => 3 (3%)

2-3 => 2 (2%)

3-2 => 2 (2%)

4-1 => 2 (2%)

0-5 => 1 (1%)

5-1 => 1 (1%)

5-0 => 1 (1%)

2-4 => 1 (1%)

1-4 => 1 (1%)

1-3 =>1 (1%)