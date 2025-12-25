ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μίλαν δίνει ανταλλάγματα για να πάρει τον Γκάτι

Βλέπει με καλό μάτι τη μετακίνηση ο Ιταλός αυντικός.

Η διοίκηση της Μίλαν έχει ξεκινήσει επαφές με τη Γιουβέντους, για την απόκτηση του Φεντερίκο Γκάτι.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έχει ζητήσει από τη διοίκηση των «ροσονέρι» την απόκτηση του συγκεκριμένου παίκτη, τον οποίο γνωρίζει καλά από τη θητεία του στη «βέκια σινιόρα». Οι «μπιανκονέρι» είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης και θέλουν ανταλλάγματα, για να τον αφήσουν να φύγει από το Τορίνο και να μετακομίσει στο Μιλάνο.

Ο 27χρονος αμυντικός φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα της Μίλαν, αν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δυο ομάδες. Η Μίλαν φέρεται να προσφέρει τους Κόνι Ντε Βίντερ και Σαντιάγκο Χιμένες για την απόκτηση του Γκάτι, πρόταση που φέρεται να εξετάζει σοβαρά η Γιουβέντους. Τη φετινή σεζόν ο 27χρονος παίκτης έχει δυο γκολ σε 18 συμμετοχές με τη φανέλα τη Γιουβέντους.

