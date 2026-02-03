ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ράσφορντ δε θέλει με τίποτα Γιουνάιτεντ, προτιμά τη Βαρκελώνη με… περικοπές!

Ο Μάρκους Ράσφορντ βλέπει σιγά – σιγά τη σεζόν να τελειώνει και ήδη αρχίζει να σκέφτεται που θα βρίσκεται την επόμενη.

Ο δανεισμός του στην Μπαρτσελόνα τελειώνει, όμως εκείνο δε θέλει με τίποτα να επιστρέψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτό είναι σαφές. Μάλιστα, ενδέχεται να πάρει και λιγότερα χρήματα…

Περνά καλά στην Ισπανία και το… δείχνει. Ο Μάρκους Ράσφορντ έχει βρει τον εαυτό του στην Μπαρτσελόνα και δεν σκέφτεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, όμως εκείνος δεν έχει καν την Αγγλία στο μυαλό του.

Όπως αναφέρει και η «Mirror», ο Άγγλος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, δε θέλει να επιστρέψει στην Premier League και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στην Ισπανία έχει βρει τον εαυτό του, σκοράρει και απολαμβάνει πλέον το ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, είναι διατεθειμένος να μείνει στην Ισπανία και με λιγότερα χρήματα, προκειμένου να μην επιστρέψει στους «κόκκινους διαβόλους».

