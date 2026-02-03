Ο Ράσφορντ δε θέλει με τίποτα Γιουνάιτεντ, προτιμά τη Βαρκελώνη με… περικοπές!

Ο δανεισμός του στην Μπαρτσελόνα τελειώνει, όμως εκείνο δε θέλει με τίποτα να επιστρέψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτό είναι σαφές. Μάλιστα, ενδέχεται να πάρει και λιγότερα χρήματα…

Περνά καλά στην Ισπανία και το… δείχνει. Ο Μάρκους Ράσφορντ έχει βρει τον εαυτό του στην Μπαρτσελόνα και δεν σκέφτεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, όμως εκείνος δεν έχει καν την Αγγλία στο μυαλό του.

Όπως αναφέρει και η «Mirror», ο Άγγλος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, δε θέλει να επιστρέψει στην Premier League και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στην Ισπανία έχει βρει τον εαυτό του, σκοράρει και απολαμβάνει πλέον το ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, είναι διατεθειμένος να μείνει στην Ισπανία και με λιγότερα χρήματα, προκειμένου να μην επιστρέψει στους «κόκκινους διαβόλους».

🚨 Marcus Rashford does not want to return to Manchester United when his loan deal at Barcelona expires and the England forward is prepared to take a pay cut to stay in Spain.



(Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/HPVCAEwXD3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 3, 2026

england365.gr