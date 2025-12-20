Ο παίκτης της Μπάγερν που έβαλε στο μάτι ο Σιμεόνε

Όσο δεν το... κουνάει από τον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Τσόλο Σιμεόνε θα αποτελεί το «αφεντικό» του συλλόγου, έχοντας τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τόσο στο αγωνιστικό, όσο φυσικά και στα μεταγραφικά.

Οι «Ροχιμπλάνκος» που βρίσκονται στο -9 από την κορυφή της La Liga και την Μπαρτσελόνα, ήδη τσεκάρουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για ενίσχυση, τόσο στο παζάρι του Ιανουαρίου όσο και ενόψει καλοκαιριού. Ωστόσο, η περίπτωση ενός χαφ της Μπάγερν Μονάχου έχει ξεχωρίσει.

Σύμφωνα με την As, ο Λέον Γκορέτσκα έχει μπει για τα καλά στο μπλοκάκι των Μαδριλένων, καθώς στα 30 του χρόνια παραμένει ένας αξιόπιστος μέσος, έχοντας ήδη πίσω του μια σπουδαία καριέρα.

Πέραν αυτού όμως, καθώς και των χαρακτηριστικών του, ο Γερμανός πρόκειται να μείνει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία ανανέωσης με τους Βαυαρούς. Έτσι, η περίπτωσή του κερδίζει ακόμη περισσότερους πόντους για την «Ατλέτι», που όμως γνωρίζει καλά πως ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, καθώς οι εκπρόσωποι του παίκτη πρόκειται να δεχθούν αρκετά τηλεφωνήματα.

