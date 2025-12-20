ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο παίκτης της Μπάγερν που έβαλε στο μάτι ο Σιμεόνε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο παίκτης της Μπάγερν που έβαλε στο μάτι ο Σιμεόνε

Οι άνθρωποι των «Ροχιμπλάνκος» ψάχνουν ενίσχυση στον άξονα και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μοιάζει ιδανική περίπτωση για πολλούς λόγους.

Όσο δεν το... κουνάει από τον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Τσόλο Σιμεόνε θα αποτελεί το «αφεντικό» του συλλόγου, έχοντας τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τόσο στο αγωνιστικό, όσο φυσικά και στα μεταγραφικά.

Οι «Ροχιμπλάνκος» που βρίσκονται στο -9 από την κορυφή της La Liga και την Μπαρτσελόνα, ήδη τσεκάρουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για ενίσχυση, τόσο στο παζάρι του Ιανουαρίου όσο και ενόψει καλοκαιριού. Ωστόσο, η περίπτωση ενός χαφ της Μπάγερν Μονάχου έχει ξεχωρίσει.

Σύμφωνα με την As, ο Λέον Γκορέτσκα έχει μπει για τα καλά στο μπλοκάκι των Μαδριλένων, καθώς στα 30 του χρόνια παραμένει ένας αξιόπιστος μέσος, έχοντας ήδη πίσω του μια σπουδαία καριέρα.

Πέραν αυτού όμως, καθώς και των χαρακτηριστικών του, ο Γερμανός πρόκειται να μείνει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία ανανέωσης με τους Βαυαρούς. Έτσι, η περίπτωσή του κερδίζει ακόμη περισσότερους πόντους για την «Ατλέτι», που όμως γνωρίζει καλά πως ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, καθώς οι εκπρόσωποι του παίκτη πρόκειται να δεχθούν αρκετά τηλεφωνήματα.

gazzetta.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χριστουγεννιάτικο… μπουρλότο, γκέλαρε με Κηφισιά ο Ολυμπιακός!

Ελλάδα

|

Category image

Με ανατροπή στη Λειψία σκαρφάλωσε τρίτη η Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισοπαλία στη «σούπα» για Λάτσιο και Κρεμονέζε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Τότεναμ στο Λονδίνο με τους φορ της η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τιμούρ: «Χωρίς ποιότητα δύσκολο να κερδίσεις - Δεν μπορούμε να φέρουμε παίκτη της διαφοράς με 5 ή 7 χιλιάρικα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η βαθμολογία μετά την πρώτη δόση της τελευταίας στροφής του 2025

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκόραρε και αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Ίσακ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαφορετικό παιχνίδι, ίδιος ο στόχος

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κωστή: «Θέλαμε να κερδίσουμε, είμαστε απογοητευμένοι»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Ανόρθωση - Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ούτε τώρα η Ανόρθωση, κάνει Χριστούγεννα στη ζώνη του υποβιβασμού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χαμός στην Αγγλία: Πήγαν να κάνουν ντου στον Λάμπαρντ οι παίκτες της Σαουθάμπτον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφριξε ο Τιμούρ, τριπλή αλλαγή στο ημίχρονο κι άλλη μία στο 53΄

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Σιαμπάνη σε τροχιά τετράδας ο Βόλος

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημα... ξανά στην Ευρώπη ο Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη