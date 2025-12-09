ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασαν χειροπέδες στον Τόνεϊ μετά από καυγά σε μπαρ στο Λονδίνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πέρασαν χειροπέδες στον Τόνεϊ μετά από καυγά σε μπαρ στο Λονδίνο

Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τον Ιβάν Τόνεϊ, ο οποίος ενεπλάκη σε καυγά σε μπαρ του Λονδίνου και συνελήφθη ακολούθως από τις Αρχές.

Η επιστροφή του Ιβάν Τόνεϊ στην Αγγλία δεν συνδυάστηκε και με τον καλύτερο τρόπο... Ο 29χρονος επιθετικός, που αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Αχλί, βρέθηκε αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, όμως μια έξοδος με την παρέα του σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης πήρε πολύ γρήγορα άγρια τροπή.

Συγκεκριμένα η «Sun» αποκαλύπτει πως ο Τόνεϊ ενεπλάκη σε καυγά με θαμώνες του μπαρ και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές! Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιος αναγνώρισε τον Τόνεϊ και του ζήτησε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία, περνώντας το χέρι του πάνω από τον ώμο του Άγγλου για να τον αγκαλιάσει.

Αφού τον προειδοποίησε λέγοντας «μη με ακουμπάς, φύγε από δίπλα μου», ο Τόνεϊ αντέδρασε οργισμένα και τον χτύπησε με κουτουλιά, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος!

Οι υπόλοιποι θαμώνες ειδοποίησαν την Αστυνομία, με τη «Sun» μάλιστα να δημοσιεύει βίντεο όπου απεικονίζει τον Τόνεϊ να απομακρύνεται με χειροπέδες από το σημείο. Όπως προσθέτει το αγγλικό δημοσίευμα, έκτοτε ο Τόνεϊ έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διπλό οκτάδας για τη Λίβερπουλ στο Μιλάνο με γκολ στο 88΄, ανατροπή με Κουντέ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλαξε η ώρα του Ολυμπιακός-Μακάμπι λόγω του Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

EUROLEAGUE

|

Category image

Βρήκε τον διάδοχο του Ομπράντοβιτς η Παρτιζάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ζέλσον: «Είδα τη θέση του τερματοφύλακα και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου»

Ελλάδα

|

Category image

Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος στον κόσμο το 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν την τρομάζει και είναι αποφασισμένη!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με ανατροπή φουλάρει για την πρωτιά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν καταιγιστικοί - Θα ανησυχήσουμε για την πρόκριση μετά τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά υπέκυψε στον ΠΑΟΚ ο Παφιακός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει και μπορεί...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφουν στην Κύπρο οι Crazy Dunkers για το ECOMMBX All Star Game 2025!

Κύπρος

|

Category image

Πρώτο «ερυθρόλευκο» διπλό στο Champions League μετά από 10 χρόνια!

Ελλάδα

|

Category image

Έχει γίνει πιο πειστική

ΑΕΛ

|

Category image

Το Ιράν απειλεί να μην κατέβει σε αγώνα του Μουντιάλ 2026 λόγω του Gay Pride στο Σιάτλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνει «απάντηση» πριν βγει από τις ράγες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη