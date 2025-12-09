«Όλοι στα αποδυτήρια με τον Σαλάχ»: Σενάριο για πρόθεση των παικτών της Λίβερπουλ να φύγει ο Σλοτ!

Οι φήμες που κυκλοφορούν, βέβαια, μιλούν για ξεκάθαρη στάση των παικτών υπέρ του Αιγύπτιου, με έναν και μοναδικό στόχο: Τη φυγή του Άρνε Σλοτ.

Άρνε Σλοτ… out! Τουλάχιστον έτσι φαίνεται να θέλουν οι ίδιοι του οι παίκτες. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης απέναντι στη Λιντς, αλλά και μετά τις δηλώσεις του Σαλάχ, στα αποδυτήρια δημιουργήθηκε ένας… χαμός. Οι πληροφορίες θέλουν άπαντες να είναι με την πλευρά του Αιγύπτιου.

Έντονη φημολογία υπάρχει, λοιπόν, για τη στάση των παικτών των «reds», οι οποίοι, όπως φαίνεται, έχουν διαλέξει την… πλευρά τους στην όλη ιστορία. Σαλάχ και Σλοτ έχουν έρθει σίγουρα σε… λόγια, με τον πρώτο να βρίσκεται στα πρόθυρα της φυγής.

Οι συμπαίκτες του φαίνεται πως τον υποστηρίζουν και είναι έτοιμοι να… διώξουν τον προπονητή τους, με πρώτο τον αρχηγό της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ.

Λίγους μήνες μετά την ξέφρενη πορεία και το πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ μοιάζει «άλλη» ομάδα, με την κατάσταση να περιπλέκεται πλέον, πάρα πολύ…

Το δημοσίευμα βέβαια, προέρχεται από τον έγκυρο δημοσιογράφο, James Wathland, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ της ομάδας, έχοντας πέσει... μέσα μάλιστα, στην άφιξη του Φλόριαν Βιτρζ, το περασμένο καλοκαίρι.

EXCLUSIVE🚨: #LFC



The captain Virgil van Dijk and other key figures in the dressing room are on Mo Salah’s side.



They want Arne Slot sacked. pic.twitter.com/k4n7KDbep0 — James Wathland (@JamesWathland) December 6, 2025

england365.gr