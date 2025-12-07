Πήρε την μπουκιά από το στόμα της Σεβίλλης η Βαλένθια και τσίμπησε πολύτιμο βαθμό

Δραματικό φινάλε και απόλυτη μοιρασιά στο Μεστάγια! Η Σεβίλλη κρατούσε στα χέρια της τη νίκη μέχρι τις καθυστερήσεις, όμως η Βαλένθια με γκολ του Ούγκο Ντούρο στο 93' ισοφάρισε και πήρε την πολύτιμη ισοπαλία (1-1) για τη 15η αγωνιστική της LaLiga.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «νυχτερίδες» ανέβηκαν στους 15 βαθμούς και ξέφυγαν από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα πήγε στους 17 βαθμούς και στη 12η θέση, μένοντας για τρίτο σερί παιχνίδι πρωταθλήματος χωρίς νίκη.

Στο 3ο λεπτό ο Αγιρεθαμπάλα απέκρουσε το πέναλτι του Πεκέ, ενώ στο 17' ο Άνταμς αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Το 0-1 ήρθε στο 58' όταν σε αντεπίθεση και γύρισμα από αριστερά ο Ταρέγα σημείωσε αυτογκόλ.

Στο 73' το σουτ του Μπελτράν πέρασε δίπλα από το δοκάρι και στο 90' ο ίδιος δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντινή απόσταση. Η ισοφάριση ήρθε στις καθυστερήσεις, στο 90'+3', όταν ο Ούγκρινιτς σέντραρε από αριστερά και ο Ντούρο με πλασέ από κοντά έκανε το 1-1.

Στο ματς που έλαβε χώρα νωρίτερα, η Έλτσε διέλυσε με σκορ 3-0 την Τζιρόνα με δύο γκολ του Ράφα Μιρ και ανέβηκε στους 19 βαθμούς, με τους Καταλανούς να παραμένουν στους 12 βαθμούς και τη ζώνη του υποβιβασμού.

To πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (5/12)

Oβιέδο-Μαγιόρκα 0-0

Σάββατο (6/12)

Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0

(45'+1' Μπιουκάναν, 64' Μικαουτάντζε)

Αλαβές-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0

(45'+1' Μπογιέ)

Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5

(6' Άντονι, 85' Γιορέντε, 90' Κούτσο Ερνάντες - 11, 13', 40' Φ. Τόρες, 31' Μπαρτζί, 59' Γιαμάλ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0

(85' Μπερενγκέρ)

Κυριακή (7/12)

Έλτσε-Τζιρόνα 3-0

(40' Βαλέρα, 51'/57' Μιρ)

Βαλένθια-Σεβίλλη 1-1

(90'+3' Ντούρο - 58' Τάρεγα)

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα (22:00)

Δευτέρα (8/12)

Οσασούνα-Λεβάντε (22:00)