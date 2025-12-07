ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Να πεθάνουν τα παιδιά σας από καρκίνο»: Ακραίες καταστάσεις στη Φιορεντίνα, αδιανόητες απειλές στους παίκτες!

Αδιανόητες καταστάσεις στη Φιορεντίνα, με την τραγική της πορεία να έχει ως αποτέλεσμα οι οπαδοί να εξαπολύουν απίστευτες απειλές προς τους παίκτες και τις οικογένειές τους.

Καζάνι που βράζει είναι η Φιορεντίνα. Η ομάδα κάνει τραγική σεζόν, ούσα ουραγός στη βαθμολογία της Serie A και το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από βαρύ και τεταμένο.

Ο κόσμος έχει στραφεί κατά πάντων, υπάρχουν πολλές κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες, ενώ υπάρχουν αρκετοί που έχουν ξεφύγει από τα όρια. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλές καταγγελίες από ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους, αφού έχουν γίνει αποδέκτες ακραίων απειλών μέσα από τα social media!

Στην αστυνομία της Φλωρεντίας έχουν μεταφερθεί απειλές για τη ζωή των παικτών και των συγγενικών τους προσώπων, με τα εμετικά σχόλια να φτάνουν ακόμη και στα... παιδιά τους.

«Να πεθάνουν τα παιδιά σας από καρκίνο», ήταν ένα εμετικό σχόλιο το οποίο δημοσιοποίησε η γυναίκα του Ντοντό, Βραζιλιάνου δεξιού μπακ της Φιορεντίνα, το οποίο μεταβιβάστηκε άμεσα στις αρχές.

Οι «βιόλα» πήραν θέση για τα συμβάντα, ξεκαθαρίζοντας πως στέκονται στο πλάι των παικτών και των οικογενειών τους, στηρίζοντάς τους και θα βοηθήσουν στο να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδιανόητες καταστάσεις που ξεφεύγουν από τα όρια του επιτρεπτού.

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

