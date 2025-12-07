Ψαλίδι Κωστούλα, γκολ Ρουτέρα και βαθμός στο 91' για την Μπράιτον κόντρα στη Γουέστ Χαμ!

Στο Amex Stadium, η Μπράιτον υποδέχθηκε τη Γουέστ Χαμ για τη 15η αγωνιστική της Premier League και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με 1-1, έχοντας δραματικό φινάλε. Οι «γλάροι» γλίτωσαν από την ήττα στο τελευταίο λεπτό και πανηγύρισαν έναν βαθμό που μοιάζει με νίκη, με πρωταγωνιστές τον Μπάμπη Κωστούλα και τον Τζορτζίνιο Ρουτέρα.

Ο Έλληνας φορ μπήκε στο τελευταίο τέταρτο, άλλαξε την εικόνα του αγώνα με τέσσερις τελικές προσπάθειες και στο 90'+1' με εντυπωσιακό ψαλίδι δημιούργησε τη φάση που έφερε την ισοφάριση. Ο Ρουτέρα εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στην Μπράιτον τον βαθμό.

Η Γουέστ Χαμ είχε προηγηθεί στο 73' με τον Μπόουεν και έδειχνε έτοιμη να φύγει με το τρίποντο, όμως πλήρωσε την αστοχία της και είδε την Μπράιτον να «μιλά» ξανά στο φινάλε.

Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο ανέβηκε στους 15 βαθμούς, βγήκε -έστω προσωρινά– από τη ζώνη του υποβιβασμού και έδειξε ότι έχει σφυγμό. Από την άλλη, η Μπράιτον έχασε την ευκαιρία να ανέβει ψηλότερα (7η) στη βαθμολογία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

(36' Κας, 95' Μπουέντια - 52' Τροσάρ)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

(2' αυτ. Μιλένκοβιτς, 45'+3' Μπάρι, 80' Ντιούσμπερι-Χολ)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

(31' Ντίας, 35' Γκβάρντιολ, 65' Φόντεν)

Νιουκάστλ-Μπέρνλι 2-1

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

(25' Ριτσάρλισον, 43' Σίμονς)

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3

(73' Κάλβερτ-Λιούιν, 75' Σταχ, 90'+6' Τανάκα - 48', 50' Εκιτικέ, 80' Σόμποσλαϊ)

Κυριακή 07/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 1-1

(90'+1' Ρουτέρα - 73' Μπόουεν)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας (18:30)

Δευτέρα 08/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)