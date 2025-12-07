ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λύγισε τη Ρόμα των 10 παικτών και επανήλθε στις νίκες μετά από σχεδόν τρεις μήνες η Κάλιαρι!

Η Κάλιαρι πήρε την πρώτη της νίκη μετά από σχεδόν τρεις μήνες, επικρατώντας 1-0 της Ρόμα, η οποία υπέστη τη δεύτερη διαδοχική της ήττα και έμεινε στο -3 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Η Κάλιαρι είχε σχεδόν ξεχάσει τι σημαίνει νίκη στη Serie A, καθώς είχε να γευτεί τη χαρά του τριπόντου από τις 19 Σεπτεμβρίου και το 2-1 επί της Λέτσε.

Ωστόσο, στην 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος η ομάδα της Σαρδηνίας έβαλε τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί 9 αγώνων χωρίς νίκη, επικρατώντας 1-0 της Ρόμα και «ανασαίνοντας» βαθμολογικά.

Η λύτρωση ήρθε στο 82' με γκολ του Τζιανλούκα Γκαετάνο, ενώ η Ρόμα αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, μετά την απευθείας κόκκινη του Τσελίκ.

Η νίκη αυτή δίνει μεγάλη ανάσα στην Κάλιαρι, που ανέβηκε στους 14 βαθμούς και στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη. Από την άλλη, για τη Ρόμα η ήττα αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μετά από αυτήν κόντρα στη Νάπολι, με την ομάδα του Γκασπερίνι να μένει στους 27 βαθμούς και στο -3 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

H 14η αγωνιστική:

Σάββατο 06/12

Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1

(13' Βολπάτο, 45'+1' Μουχαρέμοβιτς, 65' Κονέ - 9' Μαντράγκορα)

Ίντερ-Κόμο 4-0

(11' Λαουτάρο, 59' Τουράμ, 81' Τσαλχάνογλου, 86' Αουγκούστο)

Βερόνα-Αταλάντα 3-1

(28' Μπελγκάλι, 36' Τζοβάνε, 72' Μπερνεντέ - 81' Σκαμάκα)

Κυριακή 07/12

Κρεμονέζε-Λέτσε 2-0

(52’ Μποναζόλι, 78’ Σανάμπρια)

Κάλιαρι-Ρόμα 1-0

(82' Γκαετάνο)

Λάτσιο-Μπολόνια 19:00

Νάπολι-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 08/12

Πίζα-Πάρμα 16:00

Ουντινέζε-Τζένοα 19:00

Τορίνο-Μίλαν 21:45

 

