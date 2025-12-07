Θόλωσε τα νερά ο Σλοτ για το μέλλον του Σαλάχ και τη μη χρησιμοποίησή του

Η Λίβερπουλ είναι σε κρίση, μετά και το 3-3 απέναντι στη Λιντς αλλά και όσα δήλωσε ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανοίγοντας την πόρτα της εξόδου. Ο Άρνε Σλοτ μετά το ματς ρωτήθηκε γιατί δεν χρησιμοποίησε ούτε ως αλλαγή τον Αιγύπτιο φορ.

«Προηγούμασταν με 2-0 στο σκορ και έπειτα με 3-2, εκείνη τη στιγμή λοιπόν οι αλλαγές που χρειαζόταν να κάνω ήταν για να ελέγξουμε περισσότερο το ματς. Δεν χρειαζόμασταν ένα γκολ σε εκείνα τα σημεία. Για αυτό επέλεξα να βάλω τον Έντο (σ.σ. στο 83ο λεπτό αντί του Χάκπο, με το σκορ στο 3-2). Όταν χρειαζόμαστε γκολ, όπως έγινε πριν λίγες ημέρες στο ματς απέναντι στην Σάντερλαντ, βάζω τον Σαλάχ», ανέφερε ο Ολλανδός προπονητής.

Ερωτηθείς για το μέλλον του Σαλάχ, ο Σλοτ... πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. «Πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και κάνω τις επιλογές μου με βάση αυτό. Και το βραχυπρόθεσμο μέλλον του Mo είναι ότι θα πάει σε μια εβδομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά πριν από αυτό, θα παίξουμε με την Ίντερ και την Μπράιτον», απάντησε.

