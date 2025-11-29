ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To ποσό που θα βάλει στην τσέπη ο Σλοτ αν η Λίβερπουλ του δείξει την πόρτα της εξόδου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

To ποσό που θα βάλει στην τσέπη ο Σλοτ αν η Λίβερπουλ του δείξει την πόρτα της εξόδου

Σε πολύ κακό φεγγάρι η Λίβερπουλ και τρίζει η καρέκλα του Ολλανδού.

Ο Άρνε Σλοτ δεν έχει μπει καλά τη φετινή σεζόν και οι φήμες που τον θέλουν εκτός Λίβερπουλ εντείνονται μετά από κάθε στραβό αποτέλεσμα.

Ο Ολλανδός τεχνικός που πέρυσι κατέκτησε την Premier League με τους Κόκκινους έχει συμβόλαιο έως το 2027 με την ομάδα του οπότε έχει να πάρει αποζημίωση σε περίπτωση που αποφασιστεί η απομάκρυνσή του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν διάφορα μέσα στην Αγγλία και την Ολλανδία, ο Σλοτ θα αποζημιωθεί με 11.000.000 ευρώ.

Χωρίς, πάντως, να έχει ξεκαθαρίσει κάτι με την ιστορία αυτή, τα σκανδαλοθηρικά μίντια στο Νησί ασχολούνται ήδη με τους πιθανούς διαδόχους του Σλοτ, ονοματίζοντας επαγγελματίες όπως οι: Ζιντάν, Νάγκελσμαν, Γκλάσνερ και Ιραόλα.

sport24.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ενοχλημένος ο Αντετοκούνμπο με τη νέα ήττα

NBA

|

Category image

Παράταση στο θρίλερ για το μέλλον του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σαν όνειρο για τον Ευάγγελο Ανδρέου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

To ποσό που θα βάλει στην τσέπη ο Σλοτ αν η Λίβερπουλ του δείξει την πόρτα της εξόδου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να κρατήσει το αλάνθαστο και την επαφή με την κορυφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποφασισμένος ο ΑΠΟΕΛ να στείλει ξανά τα μηνύματά του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Χαϊδεύει» τον τίτλο στο WRC o Oζιέ

AUTO MOTO

|

Category image

Φλαμένγκο και Παλμέιρας λιγουρεύονται το στέμμα στο Copa Libertadores

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επεισόδια ανάμεσα σε χούλιγκαν στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 21χρονο - Σε αναμμένα κάρβουνα η Αστυνομία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μάχη στο Δασάκι ανάμεσα σε δύο πληγωμένα... θηρία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα έγινε 126 χρονών!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο «καμίνι» για τη μεγαλύτερη νίκη!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εγκαταλείπει τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος με όνειρο το... Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Αλφάμεγα», Δασάκι και «Αντώνης Παπαδόπουλος»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Με τη θηλιά στο λαιμό η Ένωση, αναζητά το μεγάλο μπαμ στη Λεμεσό

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη