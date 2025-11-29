To ποσό που θα βάλει στην τσέπη ο Σλοτ αν η Λίβερπουλ του δείξει την πόρτα της εξόδου

Ο Άρνε Σλοτ δεν έχει μπει καλά τη φετινή σεζόν και οι φήμες που τον θέλουν εκτός Λίβερπουλ εντείνονται μετά από κάθε στραβό αποτέλεσμα.

Ο Ολλανδός τεχνικός που πέρυσι κατέκτησε την Premier League με τους Κόκκινους έχει συμβόλαιο έως το 2027 με την ομάδα του οπότε έχει να πάρει αποζημίωση σε περίπτωση που αποφασιστεί η απομάκρυνσή του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν διάφορα μέσα στην Αγγλία και την Ολλανδία, ο Σλοτ θα αποζημιωθεί με 11.000.000 ευρώ.

Χωρίς, πάντως, να έχει ξεκαθαρίσει κάτι με την ιστορία αυτή, τα σκανδαλοθηρικά μίντια στο Νησί ασχολούνται ήδη με τους πιθανούς διαδόχους του Σλοτ, ονοματίζοντας επαγγελματίες όπως οι: Ζιντάν, Νάγκελσμαν, Γκλάσνερ και Ιραόλα.

