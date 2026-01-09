Αλόνσο κατά Σιμεόνε: «Δεν μου άρεσε η συμπεριφορά του στον Βινίσιους-Πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλο»

Ο ημιτελικός του Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο (2-1) ολοκληρώθηκε με τον Ντιέγκο Σιμεόνε και τον Βινίσιους να έχουν έντονο διάλογο.

Ο Τσάμπι Αλόνσο πήρε σαφή θέση υπέρ του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή του και κατά του Αργεντινού συναδέλφου του. «Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η στιγμή. Αυτά τα πράγματα ξεπερνούν το πνεύμα που πρέπει να έχεις απέναντι στους παίκτες των άλλων ομάδων. Δε μου αρέσει να απευθύνονται έτσι σε συναδέλφους. Δεν επιτρέπονται τα πάντα. Προσπαθώ πάντα να σέβομαι τους παίκτες της άλλης ομάδας και σπάνια απευθύνομαι σε αυτούς. Αυτό που συνέβη δεν αποτελεί καλό παράδειγμα. Ό,τι γίνεται στο γήπεδο έχει όρια», τόνισε.

Ο προπονητής της Ρεάλ ρωτήθηκε αν μίλησε με τον παίκτη του για το συμβάν και απάντησε: «Ναι, μιλήσαμε, αλλά θα μείνει ανάμεσά μας».

Ο Σιμεόνε κλήθηκε να σχολιάσει ό,τι συνέβη και απέφυγε να απαντήσει. «Ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο, από τότε που ήμασταν παιδιά, μένει εκεί. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι», είπε, ενώ ερωτηθείς αν επιβεβαιώνει ότι είπε στον Βινίσιους πως ο πρόεδρος της Ρεάλ θα τον διώξει απάντησε: «Δεν θυμάμαι, έχω κακή μνήμη».

