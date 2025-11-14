Ντεσάμπ: «Υπερηφάνεια για την πρόκριση στο Μουντιάλ»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, εξέφρασε την «υπερηφάνειά» του μετά την πρόκριση των «πετεινών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς επικράτησαν με άνεση της Ουκρανίας με 4-0, σε αγώνα που διεξήχθη στο Παρίσι.

«Το απόλαυσα. Είχαμε αυτόν τον στόχο και τον πετύχαμε, παρά το γεγονός ότι τα πράγματα δεν ήταν εύκολα στο πρώτο ημίχρονο. Τείνουμε να πιστεύουμε ότι είναι πάντα απλό και λογικό για την εθνική Γαλλίας να προκριθεί. Αλλά υπάρχουν αντίπαλοι. Κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο και υπάρχει μεγάλη υπερηφάνεια για ολόκληρη την ομάδα και το προσωπικό», δήλωσε ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός και πρόσθεσε αναφερόμενος στον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος σκόραρε δις και με 55 γκολ σε 94 εμφανίσεις με τους «τρικολόρ» και σύντομα θα ξεπεράσει τον Ολιβθιέ Ζιρού (57 γκολ) στον πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ της εθνικής Γαλλίας:

«Ο Μπαπέ έχει ξαναβρεί την καλύτερη φόρμα του. Έχει αγκαλιάσει πλήρως αυτόν τον ρόλο του αρχηγού, του ηγέτη. Άκουσε, έμαθε. Υπάρχουν απαιτήσεις απ' αυτόν, αλλά ακτινοβολεί ευτυχία, μπορείς να την δεις και να την νιώσεις, παρ'  όλο που πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Πάντα έλεγα ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας θα ήταν πιο δυνατή με τον Κιλιάν. Αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για εμάς. Είναι εξαιρετικά αποφασιστικός, όπως ακριβώς είναι και με την ομάδα του. Η σεζόν είναι μεγάλη. Σήμερα, έπαιξε τέλεια τον ρόλο του ως αρχηγός, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».

