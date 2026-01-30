Europa League: Οι 8 που πέρασαν απευθείας στους 16, τα play-offs και οι διασταυρώσεις
Δείτε τις ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη οκτάδα της league phase του Europa League, περνώντας απευθείας στη φάση των «16» του θεσμού τις 16 ομάδες που συνεχίζουν στα play-offs του Europa League και τις μεταξύ τους διασταυρώσεις ενόψει της κλήρωσης
Η League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε, με τις πρώτες οκτώ ομάδες της βαθμολογίας να εξασφαλίζουν την πρόκριση για τη φάση των «16», αποφεύγοντας έτσι τον ενδιάμεσο γύρο των playoffs.
Την οκτάδα είχαν εξασφαλίσει εξαρχής Λιόν και Άστον Βίλα με Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα να ακολουθούν. Οι εν λόγω οκτώ, θα περιμένουν την ολοκλήρωση των playoffs, προκειμένου να μάθουν τους αντιπάλους τους στα ματς του Μαρτίου.
Οι ομάδες της οκτάδας
Λιόν
Άστον Βίλα
Μίντιλαντ
Μπέτις
Πόρτο
Μπράγκα
Φράιμπουργκ
Ρόμα
Oι 16 των playoffs και οι διασταυρώσεις
Στις 16 ομάδες που θα χρειαστούν το ενδιάμεσο σκαλοπάτι για να προκριθούν στη φάση των «16» βρέθηκαν ορισμένα βαριά «χαρτιά» όπως οι Σέλτικ, Στουτγκάρδη, Νότιγχαμ Φόρεστ και Φενέρμπαχτσε που έχασαν το τρένο της οκτάδας, αλλά και δυνατά αουτσάιντερ όπως η νορβηγική Μπραν και η Λουντογκόρετς.
Η κλήρωση των play-offs είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (30/1), με τους διπλούς αγώνες να διεξάγονται 19 και 26 Φεβρουαρίου.
Οι 16 ομάδες των play-offs
Γκενκ
Μπολόνια
Στουτγκάρδη
Φερεντσβάρος
Νότιγχαμ Φόρεστ
Βικτόρια Πλζεν
Ερυθρός Αστέρας
Θέλτα
ΠΑΟΚ
Λιλ
Φενέρμπαχτσε
Παναθηναϊκός
Σέλτικ
Λουντογκόρετς
Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Μπραν
Οι διασταυρώσεις των play-offs
Σέλτικ/Λουντογκόρετς - Στουτγκάρδη/Φερεντσβάρος
Φενέρμπαχτσε/Παναθηναϊκός - Νότιγχαμ Φόρεστ/Βικτόρια Πλζεν
Ντινάμο Ζάγκρεμπ/Μπραν - Γκενκ/Μπολόνια
ΠΑΟΚ/Λιλ - Ερυθρός Αστέρας/Θέλτα
