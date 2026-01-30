Europa League: Οι 8 που πέρασαν απευθείας στους 16, τα play-offs και οι διασταυρώσεις

Η League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε, με τις πρώτες οκτώ ομάδες της βαθμολογίας να εξασφαλίζουν την πρόκριση για τη φάση των «16», αποφεύγοντας έτσι τον ενδιάμεσο γύρο των playoffs.

Την οκτάδα είχαν εξασφαλίσει εξαρχής Λιόν και Άστον Βίλα με Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα να ακολουθούν. Οι εν λόγω οκτώ, θα περιμένουν την ολοκλήρωση των playoffs, προκειμένου να μάθουν τους αντιπάλους τους στα ματς του Μαρτίου.

Οι ομάδες της οκτάδας

Λιόν

Άστον Βίλα

Μίντιλαντ

Μπέτις

Πόρτο

Μπράγκα

Φράιμπουργκ

Ρόμα

Oι 16 των playoffs και οι διασταυρώσεις

Στις 16 ομάδες που θα χρειαστούν το ενδιάμεσο σκαλοπάτι για να προκριθούν στη φάση των «16» βρέθηκαν ορισμένα βαριά «χαρτιά» όπως οι Σέλτικ, Στουτγκάρδη, Νότιγχαμ Φόρεστ και Φενέρμπαχτσε που έχασαν το τρένο της οκτάδας, αλλά και δυνατά αουτσάιντερ όπως η νορβηγική Μπραν και η Λουντογκόρετς.

Η κλήρωση των play-offs είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (30/1), με τους διπλούς αγώνες να διεξάγονται 19 και 26 Φεβρουαρίου.

Οι 16 ομάδες των play-offs

Γκενκ

Μπολόνια

Στουτγκάρδη

Φερεντσβάρος

Νότιγχαμ Φόρεστ

Βικτόρια Πλζεν

Ερυθρός Αστέρας

Θέλτα

ΠΑΟΚ

Λιλ

Φενέρμπαχτσε

Παναθηναϊκός

Σέλτικ

Λουντογκόρετς

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Μπραν

Οι διασταυρώσεις των play-offs

Σέλτικ/Λουντογκόρετς - Στουτγκάρδη/Φερεντσβάρος

Φενέρμπαχτσε/Παναθηναϊκός - Νότιγχαμ Φόρεστ/Βικτόρια Πλζεν

Ντινάμο Ζάγκρεμπ/Μπραν - Γκενκ/Μπολόνια

ΠΑΟΚ/Λιλ - Ερυθρός Αστέρας/Θέλτα

