Στις... καθυστερήσεις για αριστερό μπακ η Ομόνοια – Στο προσκήνιο ο Πηλέας!

Το συμβόλαιο του Κώστα Πηλέα με την Πάφος FC ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και τις τελευταίες μέρες υπάρχει… κινητικότητα γύρω από το όνομά του. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες προκύπτει ενδιαφέρον τόσο από την Ομόνοια όσο και από ομάδα της Ισπανίας.

Οι πράσινοι φαίνεται να έχουν στο στόχαστρό τους τον 27χρονο αριστερό μπακ, καθώς μετά την αποχώρηση του Χαμάς και τον σοβαρό τραυματισμό του Κίτσου καλούνται να καλύψουν άμεσα το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο διεθνής αριστερός μπακ, διαθέτει εμπειρία από υψηλό επίπεδο και θεωρείται ποδοσφαιριστής που μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις. Παράλληλα, το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει στα «θέλω» του Χένινγκ Μπεργκ.

Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που αύριο ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος στην Ομόνοια αναμένεται να καλύψουν το κενό με έναν έμπειρο και ικανό ποδοσφαιριστή.