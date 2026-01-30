ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κλείνει στον ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κλείνει στον ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι»

Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Δημοσίευμα της γνωστής ιστοσελίδας sdna.gr, στέλνει τον Ντάνιελ Μαντσίνι στον ΑΠΟΕΛ. Υπό τον τίτλο «Κλείνει στον ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι», αναφέρονται τα ακόλουθα

«Στο πλαίσιο γενικότερων αλλαγών στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ο Ντάνιελ Μαντσίνι είναι ένας από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Ράφα Μπενίτεθ και είναι πολύ κοντά στο να αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο.

Ο Αργεντινός εξτρέμ έχει μπει στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές είναι προχωρημένες, με την μετακίνηση του άλλοτε άσου του Άρη στην Κύπρο να είναι προ των πυλών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του SDNA.

Ουσιαστικά ο Μαντσίνι θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από το «Τριφύλλι», με το οποίο μέτρησε συνολικά 108 συμμετοχές με 6 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συμφωνία χωρίς... συμφωνία!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρόγραμμα 20ής αγωνιστικής και βαθμολογία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καλά μαντάτα για τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ - Αποσωληνώθηκε και βελτιώνεται η υγεία του

Ελλάδα

|

Category image

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με Ασουνσάο ο αφηνιασμένος Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

« Το πνεύμα της Ανορθώσεως δεν πτοάται, δεν καταστρέφεται...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τα επόμενα ευρωπαϊκά τους εμπόδια στο Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Champions League: Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Τα ζευγάρια της κλήρωσης

Ελλάδα

|

Category image

«Κλείνει στον ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στην κορυφαία ενδεκάδα του Champions League o Μπρούνο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στις... καθυστερήσεις για αριστερό μπακ η Ομόνοια – Στο προσκήνιο ο Πηλέας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Πριγκιπάτο και Βελιγράδι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χρόνια πολλά «Μεγάλη Κυρία»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (κυπριακή και διεθνής δράση)

TV

|

Category image

Europa League: Οι 8 που πέρασαν απευθείας στους 16, τα play-offs και οι διασταυρώσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Πλζεν ή Νότιγχαμ ο Παναθηναϊκός στα playoffs, Μπέτις ή Μίντιλαντ στο βάθος

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη