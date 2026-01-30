Δημοσίευμα της γνωστής ιστοσελίδας sdna.gr, στέλνει τον Ντάνιελ Μαντσίνι στον ΑΠΟΕΛ. Υπό τον τίτλο «Κλείνει στον ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι», αναφέρονται τα ακόλουθα

«Στο πλαίσιο γενικότερων αλλαγών στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ο Ντάνιελ Μαντσίνι είναι ένας από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Ράφα Μπενίτεθ και είναι πολύ κοντά στο να αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο.

Ο Αργεντινός εξτρέμ έχει μπει στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές είναι προχωρημένες, με την μετακίνηση του άλλοτε άσου του Άρη στην Κύπρο να είναι προ των πυλών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του SDNA.

Ουσιαστικά ο Μαντσίνι θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από το «Τριφύλλι», με το οποίο μέτρησε συνολικά 108 συμμετοχές με 6 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις».