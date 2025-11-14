Το MLS «ευθυγραμμίζεται» με την Ευρώπη

Οι διοργανωτές του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών (MLS) προχώρησαν σε μια ριζοσπαστική απόφαση, συγκεκριμένα αποφάσισαν να «ευθυγραμμίσουν» το αγωνιστικό καλεντάρι με αυτό των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, από τη σεζόν 2027-28. Η λίγκα των ΗΠΑ αποφάσισε το πρωτάθλημα να αρχίζει, όπως στην Ευρώπη, το καλοκαίρι και θα ολοκληρώνεται την άνοιξη.

Η μετάβαση στο ημερολόγιο και η νέα δομή της κανονικής περιόδου εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του MLS στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, αλλάζοντας το καλεντάρι της σεζόν που εκκινούσε από το Μάρτιο και ολοκληρωνόταν στο τέλος Δεκεμβρίου.

«Η αλλαγή στο καλεντάρι είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην ιστορία μας. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το πρωτάθλημά μας και για το ποδόσφαιρο στη Βόρεια Αμερική, καθώς θα ενισχύσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των συλλόγων μας και θα δημιουργήσει καλύτερες ευκαιρίες στη μεταγραφική αγορά», δήλωσε ο επίτροπος του MLS, Ντον Γκάρμπερ.