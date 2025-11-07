Oι υποψήφιοι για τα βραβεία «The Best» της FIFA

Η FIFA ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας για τα «The Best». Οι φίλαθλοι από όλο τον κόσμο μπορούν να ψηφίσουν για τους καλύτερους παίκτες, προπονητές και τερματοφύλακες της χρονιάς. Η ψηφοφορία είναι διαθέσιμη μέσω της επίσημης εφαρμογής της FIFA και θα ολοκληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου 2025, στις 23:59.

Ειδικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων δημιούργησαν τις λίστες υποψηφίων σε έξι βασικές κατηγορίες, τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, όπως για Καλύτερο Παίκτη, Καλύτερο Προπονητή και Καλύτερο Τερματοφύλακα.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερος Άνδρας Ποδοσφαιριστής

Ουσμάν Ντεμπελέ, Γαλλία και Παρί Σεν Ζερμέν

Ασράφ Χακίμι, Μαρόκο και Παρί Σεν Ζερμέν

Χάρι Κέιν, Αγγλία και Μπάγερν Μονάχου

Κιλιάν Εμπαπέ, Γαλλία και Ρεάλ Μαδρίτης

Νούνο Μέντες, Πορτογαλία και Παρί Σεν Ζερμέν

Κόουλ Πάλμερ, Αγγλία και Τσέλσι

Πέδρι, Ισπανία και Μπαρτσελόνα

Ραφίνια, Βραζιλία και Μπαρτσελόνα

Μοχάμεντ Σαλάχ, Αίγυπτος και Λίβερπουλ

Βιτίνια, Πορτογαλία και Παρί Σεν Ζερμέν

Λαμίν Γιαμάλ, Ισπανία και Μπαρτσελόνα

Καλύτερη Γυναίκα Ποδοσφαιρίστρια

Σάντι Βαλτιμόρ, Γαλλία και Τσέλσι

Ναταλί Μπιόρν, Σουηδία και Τσέλσι

Αϊτάνα Μπονμάτι, Ισπανία και Μπαρτσελόνα

Λούσι Μπρονζ, Αγγλία και Τσέλσι

Μαριόνα Καλντεντέι, Ισπανία και Άρσεναλ

Τέμγουα Τσαουίνγκα, Μαλάουι και Κάνσας Σίτι Κάρεντ

Κανιντιάτου Ντιανί, Γαλλία και Ολιμπίκ Λυών

Μέλτσι Ντιμορνέ, Αϊτή και Ολιμπίκ Λυών

Πάτρι Γκουιχάρρο, Ισπανία και Μπαρτσελόνα

Λίντσεϊ Χιπς, Ηνωμένες Πολιτείες και Ολιμπίκ Λυών

Λόρεν Τζέιμς, Αγγλία και Τσέλσι

Κλόι Κέλι, Αγγλία και Μάντσεστερ Σίτι / Άρσεναλ

Έβα Πάγιορ, Πολωνία και Μπαρτσελόνα

Κλαούντια Πίνα, Ισπανία και Μπαρτσελόνα

Αλέξια Πουτέγιας, Ισπανία και Μπαρτσελόνα

Αλέσια Ρούσο, Αγγλία και Άρσεναλ

Λία Γουίλιαμσον, Αγγλία και Άρσεναλ

Καλύτερη Προπονήτρια Γυναικών

Σόνια Μομπαστόρ, Τσέλσι

Χονατάν Χιράλδεθ, Ουάσινγκτον Σπιρίτ / Ολιμπίκ Λυών

Σεμπ Χάινς, Ορλάντο Πράιντ

Ρενέ Σλέγκερς, Άρσεναλ

Σαρίνα Βίγκμαν, Αγγλία

Καλύτερος Προπονητής Ανδρών

Χαβιέρ Αγκίρε, Μεξικό

Μικέλ Αρτέτα, Άρσεναλ

Λουίς Ενρίκε, Παρί Σεν Ζερμέν

Χάνσι Φλικ, Μπαρτσελόνα

Έντζο Μαρέσκα, Τσέλσι

Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, Πορτογαλί

Άρνε Σλοτ, Λίβερπουλ

Καλύτερος Τερματοφύλακας Ανδρών

Άλισον Μπέκερ, Βραζιλία και Λίβερπουλ

Τιμπό Κουρτουά, Βέλγιο και Ρεάλ Μαδρίτης

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, Ιταλία και Παρί Σεν Ζερμέν / Μάντσεστερ Σίτι

Εμιλιάνο Μαρτίνες, Αργεντινή και Άστον Βίλα

Μάνουελ Νόιερ, Γερμανία και Μπάγερν Μονάχου

Νταβίντ Ράγια, Ισπανία και Άρσεναλ

Γιαν Ζόμερ, Ελβετία και Ίντερ Μιλάνο

Βόιτσεχ Στσέσνι, Πολωνία και Μπαρτσελόνα

Καλύτερη Τερματοφύλακας Γυναικών

Αν-Κατρίν Μπέργκερ, Γερμανία και Γκόθαμ FC

Κάτα Κολ, Ισπανία και Μπαρτσελόνα

Κριστιάνε Έντλερ, Χιλή και Ολιμπίκ Λυών

Χάνα Χάμπτον, Αγγλία και Τσέλσι

Άννα Μούρχαουζ, Αγγλία και Ορλάντο Πράιντ

Τσιάμακα Ναντονζιέ, Νιγηρία και Παρί FC / Μπράιτον & Χοβ Άλμπιον

Φάλον Τάλις-Τζόις, Ηνωμένες Πολιτείες και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Βραβείο Φιλάθλων

Αλεχάντρο Σιγανότο (Αργεντινή)

Μανόλο ελ ντελ Μόμπο (Ισπανία) — (μεταθανάτια τιμή)

Οπαδοί της Ζάχο (Ιράκ)

