Έντονο ενδιαφέρον από Αγγλία και Ιταλία για τον Μέινου

Από τεράστιο ταλέντο, απευθείας στην άκρη του πάγκου.

Η καριέρα του Κόμπι Μέινου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν πηγαίνει όπως ο ίδιος, αλλά και οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα περίμεναν.

Ο 20χρονος χαφ αποτελούσε ένα από τα πιο λαμπρά διαμάντια των «κόκκινων διαβόλων», όμως φέτος οι μόλις οκτώ συμμετοχές που έχει καταγράψει και τα συνολικά 228 αγωνιστικά λεπτά που έχει βρεθεί στο χορτάρι, αποδεικνύουν ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν τον εμπιστεύεται.

Με το μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου να πλησιάζει, ο Μέινου σκέφτεται σοβαρά τον ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το Μάντσεστερ, για να πάρει περισσότερα λεπτά στα πόδια του.

Ενδιαφέρον για τον νεαρό έχει δείξει η Γουέστ Χαμ, που του υπόσχεται μία θέση στο αρχικό σχήμα της ομάδας, ενώ τον γλυκοκοιτάζει και η Νάπολι που θέλει να προσθέσει ποιότητα στη μεσαία της γραμμή.

