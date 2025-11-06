Άλλαξε τους δέκα από τους 11 ο Μπεργκ για τη Λωζάνη!

Με στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, η Ομόνοια αντιμετωπίζει στην Ελβετία τη Λωζάνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Conference League.

Ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ προχώρησε όπως αναμενόταν σε πολλές διαφοροποιήσεις, αλλάζοντας συγκεκριμένα δέκα (!) πρόσωπα σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα με την Ένωση.

Στην ενδεκάδα διατηρήθηκε μόνο ο Αγκουζούλ, ενώ ο Παναγιώτης Ανδρέου κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στη σεζόν.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Ουζόχο, Ντιουνκού, Σίμιτς, Αγκουζούλ, Χαμάς, Μάριτς, Π. Ανδρέου, Εράκοβιτς, Χατζηγιοβάνης, Α. Ανδρέου, Νεοφύτου.

Στον πάγκο της βρίσκονται οι Κυριακίδης, Κίτσος, Σεμέδο, Εβάντρο, Μαέ, Μασούρας, Παναγιώτου, Κούσουλος, Ψηλογένης, Κωνσταντινίδης, Παναγή.