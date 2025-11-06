ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φλικ: «Αηδίες ότι θέλω να φύγω από την Μπαρτσελόνα!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φλικ: «Αηδίες ότι θέλω να φύγω από την Μπαρτσελόνα!»

Ο Γερμανός κόουτς σχολίασε απλά και λιτά τις φήμες περί αποχώρησής του από την Μπαρτσελόνα, ενώ αναφέρθηκε και στη φιλοσοφία του, λέγοντας πως δεν πρόκειται να αλλάξει.

Με τον Λαμίν Γιαμάλ να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, έχοντας γκολ και τη... σέντρα που βρήκε στο κεφάλι του Χρήστου Τζόλη για το τελικό σκορ, η Μπαρτσελόνα έφυγε με την ισοπαλία (3-3) από την έδρα της Κλαμπ Μπριζ το βράδυ της Τετάρτης (5/11).

Στον σύλλογο της Καταλονίας τα ζητήματα είναι αρκετά το τελευταίο διάστημα, και ένα εξ' αυτών προέκυψε πριν το παιχνίδι του Champions League, όπου δημοσιεύματα έκαναν λόγο για επιθυμία του Χάνσι Φλικ να αποχωρήσει από τον πάγκο το καλοκαίρι, εξαιτίας του... ατίθασου Γιαμάλ.

Ο Γερμανός τεχνικός φυσικά ρωτήθηκε για αυτό, και η απάντησή του ήταν αφοπλιστική: «Αηδίες! Αγαπώ την Μπαρτσελόνα, αγαπώ τον σύλλογο, την πόλη, και θα δώσω τα πάντα!».

Πέραν αυτού, και μετά το ματς στο Βέλγιο, ο Φλικ σχολίασε και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, που φέτος έχει «κοστίσει», τονίζοντας πως δεν θα αλλάξει φιλοσοφία.

«Μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς θα αλλάξουμε τα πάντα... αλλά δεν είμαι το είδος του προπονητή για να το κάνει αυτό. Θέλουμε να παίξουμε πιστά στο DNA της Μπάρτσα.

Δεν θέλω να κάθομαι πίσω και να κερδίζω με 1-0 σε αντεπίθεση. Το 3-3 δεν είναι το ιδανικό αποτέλεσμα, αλλά επιστρέφαμε μετά από κάθε γκολ», εξήγησε ο 60χρονος.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημα νέος προπονητής της Τζένοα ο Ντε Ρόσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι πέντε της ΑΕΛ που δεν παίζουν με Ένωση

ΑΕΛ

|

Category image

Στον πάγκο ο Ρομπέρζ

ΑΕΚ

|

Category image

Λούκασεν εσύ σούπερ σταρ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με καρέ αλλαγών η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Αμπερντίν

ΑΕΚ

|

Category image

Έντονο ενδιαφέρον από Αγγλία και Ιταλία για τον Μέινου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: «Αηδίες ότι θέλω να φύγω από την Μπαρτσελόνα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρίτη μεγαλύτερη κερδισμένη στο Champions League η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Μέσι αποκάλυψε τι θέλει να κάνει όταν αποσυρθεί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και επίσημα μέχρι το 2027 στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

To έξτρα κίνητρο για Γκαρσία!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Χωρίς Νίκολιτς στον πάγκο η ΑΕΚ στο ματς με τον ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Οι «Σούπερ 6» της Αγγλίας μετατρέπουν το UCL σε... Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστροφές που ανεβάζουν ποιότητα τον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Το μήνυμα του Παραολυμπιονίκη  που κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ, σε φιλανθρωπικό κολύμπι στην Κύπρο (ηχητικό)

Category image

Διαβαστε ακομη