LIVE: ΑΕΚ - Αμπερντίν 0-0

Άλλο ένα ευρωπαϊκό βράδυ για την ΑΕΚ η οποία υποδέχεται στην «Αρένα» την Αμπερντίν, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Οι Λαρνακείς, μετά το απίθανο ξεκίνημά τους με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (επί Αλκμαάρ και Κρίσταλ Πάλας), θα επιδιώξουν να κάνουν το 3/3, να παραμείνουν στην... κορυφή (!) και να κάνουν αποφασιστικό βήμα όχι μόνο για την 24άδα και την παρουσία τους στη νοκ-άουτ φάση, αλλά και για να τερματίσουν στην οκτάδα που οδηγεί απευθείας στη φάση των 16.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Τέλος ημιχρόνου

-1 λεπτό οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

42' Νέο σουτ του Μιλίτσεβιτς, άστοχο.

41' Δεύτερη σπουδαία φάση για την ΑΕΚ με μακρινό σουτ του Μιλίτσεβιτς στο δοκάρι!

31' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία με ωραίο σουτ του Ιβάνοβιτς, έπεσε στη γνωνία του κι απέκρουσε ο Μίτοβ.

-Πατάει καλύτερα η ΑΕΚ αλλά δεν έχει απειλήσει σοβαρά την εστία του Μίτοβ.

20' Παραλίγο να προηγηθεί η ΑΕΚ με αυτογκόλ του Ντέβλιν, μόλις έξω η μπάλα μετά τη στραβοκλωτσιά του.

16' Σουτ του Μάιλν μετά από εκτέλεση κόρνερ, έξω.

-Χαμηλός ο ρυθμός στον αγώνα στο πρώτο δεκάλεπτο.

2' Σουτ του Σουάρεθ, πάνω από τα δοκάρια.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ!

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Μιραμόν, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ναλί, Σουάρεθ, Λέδες, Πονς, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς

ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ: Μίτοβ, Ντέβλιν, Κνούστερ, Μάιλν, Γιένσεν, Πολβάρα, Λόμπαν, Αουσίσε, Άρμστρονγκ, Λάζετιτς, Κάρλσον

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάλιμπορ Τσέρνι (Τσεχία)

VAR: Τόμας Κότσουρεκ (Τσεχία)