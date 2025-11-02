Η Έλτσε… πλήρωσε τα σπασμένα της Ρεάλ και η Μπάρτσα επέστρεψε στα τρίποντα!

Την όγδοη νίκη της στις δέκα πρώτες αγωνιστικές του ισπανικού πρωταθλήματος πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής (02/11) η Μπαρτσελόνα!

Μία εβδομάδα μετά την ήττα τους στο «Clasico» από τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι Καταλανοί επέστρεψαν στα τρίποντα, επικρατώντας άνετα με σκορ 3-1 της Έλτσε στο «Μονζουίκ» για τη La Liga.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας που διεξήχθησαν νωρίτερα, η Θέλτα πανηγύρισε σπουδαίο εκτός έδρας διπλό επί της Λεβάντε στη Βαλένθια με σκορ 2-1. Παρ' ότι έμειναν με παίκτη λιγότερο από το 29ο λεπτό μετά την απευθείας κόκκινη στον Βένσεντορ, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κοντράρουν την ομάδα της Γαλικίας, κρατώντας το 1-1 - μετά τα τέρματα των Μινγκουέθα (40') και Αριάγκα (66') - μέχρι τις καθυστερήσεις του αγώνα. Εκεί, στο 90+1', ο Ρομάν με ένα ξερό δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής, λύτρωσε τη Θέλτα, χαρίζοντάς της τη δεύτερη φετινή και μάλιστα διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα!

Τεράστια νίκη πήρε και η Αλαβές, που επικράτησε εντός έδρας με σκορ 2-1 της Εσπανιόλ στο «Mendizorroza»! Οι γηπεδούχοι «χτύπησαν» δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο με τους Σουάρεθ (5') και Μπογέ (40'), με τους Καταλανούς να μειώνουν στο 56ο λεπτό με τον Φερνάντεθ και να ξαναμπαίνουν στη διεκδίκηση του ματς. Ωστόσο, ο σύλλογος της Βιτόρια κράτησε το τρίποντο μέχρι το τέλος και έτσι ανέβηκε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 15 βαθμούς και στο -7 από την πρώτη τετράδα.

