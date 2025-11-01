Δεν έχει αντίπαλο στη Γερμανία: Νέος θρίαμβος της Μπάγερν!

Με... σπασμένα τα φρένα στον δρόμο προς την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος οδεύει η Μπάγερν Μονάχου!

Το βράδυ του Σαββάτου (01/11), οι Βαυαροί επιβεβαίωσαν πως στη Γερμανία δεν έχουν αντίπαλο, με το σύνολο του Βινσέντ Κομπανί να επικρατεί με το εντυπωσιακό 3-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν στην κατάμεστη «Allianz Arena» για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.Οι πρωταθλητές κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο από το πρώτο κιόλας λεπτό του αγώνα και «καθάρισαν» την υπόθεση νίκης από το πρώτο 45λεπτο. Στο 25ο λεπτό, ο Γκνάμπρι με υπέροχο τελείωμα έγραψε το 1-0, με τους γηπεδούχους να ξεδιπλώνουν μια εκπληκτική αντεπίθεση με μόλις δύο πάσες, η οποία και ξεκίνησε από τον Νόιερ!

Έξι λεπτά αργότερα, ο Τζάκσον με καρφωτή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έπειτα από σέντρα του Λάιμερ ανέβασε την δείκτη του σκορ στο 2-0, για να έρθει στο 44ο λεπτό το αυτογκόλ του Μπαντέ και να ρίξει... αυλαία στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Μετά και το αποτέλεσμα αυτό, η Μπάγερν παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο των νικών, διατηρώντας το +5 από τη δεύτερη Λειψία, την ώρα όπου οι «ασπιρίνες», αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, έμειναν στους 17 βαθμούς και την 5η θέση, βλέποντας το σερί των τεσσάρων νικών που έτρεχαν στο πρωτάθλημα να λαμβάνει τέλος.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 31/10

Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1

(37' Γκιρασί)

Σάββατο, 01/11

Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 1-1

(36’ Βίντμερ – 86’ Στάγκε)

Λειψία-Στουτγκάρδη 3-1

(45’ Σαμπότ αυτ., 53’ Ντιομάντε, 90’+1’ Καρντόσο – 65’ Τόμας)

Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 0-0

Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 0-4

(15’, 40’ Ταμπάκοβιτς, 75’ Ματσίνο, 80’ Φράουλο)

Χάιντενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

(32’ Ζιβζιβάντζε – 55’ Κρίστενσεν)

Μπάγερν Μονάχου-Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-0

(25' Γκνάμπρι, 31' Τζάκσον, 44' αυτ. Μπαντέ)

Κυριακή, 02/11

Κολωνία-Αμβούργο (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Χόφενχαϊμ (18:30)

