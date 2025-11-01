Το επικό βίντεο με τον viral οπαδό της Γιουνάιτεντ και τον κομμωτή του: «Τελικά θα κουρευτεί ή όχι;»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει μία από τις πιο σταθερές περιόδους των τελευταίων χρόνων, έχοντας τρεις σερί νίκες, κάτι όμως που σε βαθύτερη ανάλυση δεν ακούγεται και πολύ κολακευτικό για μία ομάδα του βεληνεκούς των «κόκκινων διαβόλων». Παρ' όλα αυτά τα τρία σερί επιτυχημένα αποτελέσματα δίνουν μια... χαραμάδα αισιοδοξίας σε έναν οπαδό της ομάδας που έγινε διάσημος λόγω της αποτυχίας της ομάδας του να κερδίσει πέντε παιχνίδια στην σειρά.

Ο λόγος για τον Φρανκ Ίλετ, ο οποίος εδώ και 383 ημέρες δεν έχει πειράξει... εκατοστό από τα μαλλιά του, μιας και έχει «τάξει» πως θα κουρευτεί μόλις η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ καταφέρει να κερδίσει πέντε σερί παιχνίδια. Πλέον, έχοντας διανύσει παραπάνω από το... μισό της διαδρομής, μπορεί να φιλοδοξεί ότι η ομάδα του θα κάνει τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζεται για να ξανά... ειδωθεί με τον κουρέα του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει καταφέρει να κερδίσει κατά σειρά τις Σάντερλαντ, Λίβερπουλ και Μπράιτον, ενώ τα δύο επόμενα παιχνίδια της είναι απέναντι σε Νότιγχαμ Φόρεστ (εκτός) και Τότεναμ (εκτός), αμφότερα για την Premier League.

Πάντως ο 29χρονος οπαδός σε viral βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συναντήθηκε με τον κουρέα του και του έδωσε... υπόσχεση ότι θα επιστρέψει άμεσα στο κουρείο για να δεχθεί την περιποίησή του. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν, σε ένα... συγκινητικό πλαίσιο, μιας και δεν είχαν βρεθεί για καιρό. Το βίντεο προφανώς και ήταν χιουμοριστικό και έγινε στα πλαίσια διαφημιστικού σποτ.

Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο: