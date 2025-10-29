Νοκ άουτ και ο Πέδρι στην Μπαρτσελόνα!

Νοσοκομείο θυμίζει η Μπαρτσελόνα. Με δεδομένους απόντες τους Ραφίνια, Όλμο, Τζοάν Γκαρσία, Κρίστενσεν και Τερ Στέγκεν, ακόμη ένα πρόβλημα ήρθε να προστεθεί για τον Χάνσι Φλικ.

Ο Πέδρι αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τις επόμενες 15 ημέρες τουλάχιστον. Κάτι που σημαίνει πως αναμένεται να αγωνιστεί ξανά μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ενώ δεν θα καταφέρει να ενισχύσει και την Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ. Με τη "φούρια ρούχα" να έχει εξασφαλίσει βέβαια την παρουσία της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η απουσία του Πέδρι να μην κρίνεται εξόχως σημαντική!

Μοναδική επιστροφή για τον Φλικ σε σχέση με τα περασμένα παιχνίδια, αυτή του Λεβαντόφσκι που θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την Έλτσε.

sport-fm.gr