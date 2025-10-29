ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νοκ άουτ και ο Πέδρι στην Μπαρτσελόνα!

Πληθαίνουν τα προβλήματα στην Μπαρτσελόνα, με τον Πέδρι να προστίθεται στους τραυματίες.

Νοσοκομείο θυμίζει η Μπαρτσελόνα. Με δεδομένους απόντες τους Ραφίνια, Όλμο, Τζοάν Γκαρσία, Κρίστενσεν και Τερ Στέγκεν, ακόμη ένα πρόβλημα ήρθε να προστεθεί για τον Χάνσι Φλικ.

Ο Πέδρι αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τις επόμενες 15 ημέρες τουλάχιστον. Κάτι που σημαίνει πως αναμένεται να αγωνιστεί ξανά μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ενώ δεν θα καταφέρει να ενισχύσει και την Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ. Με τη "φούρια ρούχα" να έχει εξασφαλίσει βέβαια την παρουσία της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η απουσία του Πέδρι να μην κρίνεται εξόχως σημαντική!

Μοναδική επιστροφή για τον Φλικ σε σχέση με τα περασμένα παιχνίδια, αυτή του Λεβαντόφσκι που θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την Έλτσε.

Ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο Μήτογλου!

EUROLEAGUE

Κατάλαβε πράγματα φεύγοντας από το ΓΣΠ

ΠΑΦΟΣ FC

ΑΕΚ: Ενοχλήσεις o Γιόβιτς

Ελλάδα

Στο Hall of Fame της Premier League ο Εντέν Αζάρ

ΔΙΕΘΝΗ

Ο εκτελεστής Γιάρεμτσουκ επέστρεψε και ο Ολυμπιακός κέρασε... πεντάρα τον Βόλο!

Ελλάδα

Πρόβλημα νωρίς με Μπράουν!

ΑΠΟΛΛΩΝ

Το καθαρίζει απ΄το δεκάλεπτο ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κόντης: «Μου άρεσε πόσο με ήθελε ο Μπούσης, θα παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο»

Ελλάδα

«Καυτός» Σεμέδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Δεν ήταν αποτυχία αλλά υπάρχει αδυναμία

ΑΕΚ

Ρεπόρτερ του NBC ευχαρίστησε τον Γιάννη στα ελληνικά!

NBA

Η εντεκάδα του Απόλλωνα στο «Αμμόχωστος»

ΑΠΟΛΛΩΝ

«Έδεσε» Κορέια η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

Ο Καλοσκάμης λύτρωσε την απογοητευτική ΑΕΚ στο 90+6′

Ελλάδα

Συμφώνησε με Σπαλέτι η Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

