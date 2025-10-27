ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτες επαφές με τον Σπαλέτι είχε η Γιουβέντους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρώτες επαφές με τον Σπαλέτι είχε η Γιουβέντους

Τις πρώτες της επαφές με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε η Γιουβέντους όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ. Δεύτερος στη λίστα ο Μαντσίνι.

Ο Τούντορ έφυγε και ο προπονητής που αποτελεί στόχο της διοίκησης της Γιουβέντους είναι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μαρτζο οι υπεύθυνοι της γηραιάς Κυρίας έχουν ήδη κάνει τις πρώτες του επαφές με τον Ιταλό προπονητή.

Μέχρι τώρα δεν έχει διευκρινισθεί σε ποιο επίπεδο είναι οι επαφές αυτές των δύο πλευρών, την στιγμή που ο ιταλικός Τύπος αναφέρει και την εναλλακτική λύση στην περίπτωση που δεν υπάρξει… γάμος με τον Σπαλέτι.

Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, με τον οποίο ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί εάν έχουν υπάρξει επαφές.

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μια αλλαγή του Γκαρσία σε σχέση με τον Ολυμπιακό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιδιαίτερο για Τάνκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με αυτούς ξεκινάει το ντέρμπι ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Οι εκλεκτοί του Γκαρσία για το μεγάλο παιχνίδι στη Λάρνακα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κράτησε στον πάγκο τον Νταβίντ Λουίζ ο Καρσέδο - Η ενδεκάδα της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με ενισχυμένο κέντρο και χωρίς Γιόβετιτς η ενδεκάδα από τον Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν θα αλλάξω το σύστημα για μία ήττα, έχουμε παίκτες-νικητές» - Τι είπε για το τάιμ άουτ στην Μπολόνια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρώτες επαφές με τον Σπαλέτι είχε η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Με Χολμς, Χουάντσο και Ναν απέναντι στη Μακάμπι - Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola: Οι διαιτητές των αγώνων κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές βρέθηκαν να στοιχηματίζουν αγώνες ποδόσφαιρου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε την απόφασή του ο Νικ Καλάθης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησε τον Μπρούνο Φερνάντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ρεάλ στηρίζει απόλυτα τον Αλόνσο – «Ο Βινίσιους είναι εκ των αρχηγών, οφείλει να είναι παράδειγμα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλο τεστ μετά τον θρίαμβο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη