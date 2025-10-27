Πρώτες επαφές με τον Σπαλέτι είχε η Γιουβέντους

Ο Τούντορ έφυγε και ο προπονητής που αποτελεί στόχο της διοίκησης της Γιουβέντους είναι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μαρτζο οι υπεύθυνοι της γηραιάς Κυρίας έχουν ήδη κάνει τις πρώτες του επαφές με τον Ιταλό προπονητή.

Μέχρι τώρα δεν έχει διευκρινισθεί σε ποιο επίπεδο είναι οι επαφές αυτές των δύο πλευρών, την στιγμή που ο ιταλικός Τύπος αναφέρει και την εναλλακτική λύση στην περίπτωση που δεν υπάρξει… γάμος με τον Σπαλέτι.

Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, με τον οποίο ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί εάν έχουν υπάρξει επαφές.

Πηγή: sport-fm.gr