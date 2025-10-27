ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μίλνερ και Κωστούλας έγραψαν ιστορία στην Premier League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μίλνερ και Κωστούλας έγραψαν ιστορία στην Premier League

Ο Τζέιμς Μίλνερ ήταν ο άνθρωπος που σέρβιρε στον Μπάμπη Κωστούλα το πρώτο του γκολ στην Premier League απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο Ολντ Τράφορντ και μαζί έγραψαν μία μοναδική ιστορία.

Πρώτο γκολ από τα πολλά που είναι να έρθουν πέτυχε ο Μπάμπης Κωστούλας στο νέο του ξεκίνημα με τη φανέλα της Μπράιτον, με τον νεαρό Έλληνα άσο να σκοράρει για το παρθενικό του γκολ στην Premier League.

Για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Αγγλίας η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχθηκε τους «γλάρους» στο Ολντ Τράφορντ και ο Κωστούλας στο 90+2’ πέτυχε ένα γκολ που δεν θα ξεχάσει ποτέ στην καριέρα του. Ο Μίλνερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο 18χρονος με άψογη κεφαλιά μείωσε σε 3-2, μέχρι ο Εμπεμό στο 90+6’ να γράψει το τελικό 4-2.

Μπορεί η Μπράιτον να μην κατάφερε να πάρει κάτι από το ματς, όμως η συνεργασία Μίλνερ-Κωστούλας έγραψε ιστορία. Για πρώτη φορά στα χρονικά του αγγλικού πρωταθλήματος ένας ποδοσφαιριστής κάνει ασίστ σε έναν άλλον, ο οποίος δεν είχε γεννηθεί όταν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League.

Ο Μίλνερ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου το 2002, ενώ ο Κωστούλας γεννήθηκε το 2007.

Τρομερά πράγματα, με τον 39χρονο να συνεχίζει ακόμη δυναμικά.

sport-fm.gr 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Παγώνει» δύο αποχωρήσεις η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόπηκε το σερί στην «Αρένα» αλλά... αήττητος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χάμιλτον: «Τρελή η ποινή μου, δύο μέτρα και δύο σταθμά οι αποφάσεις των αγωνοδικών»

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άλλαξε χέρια η κορυφή, ξεκάθαρα κερδισμένη η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το ντέρμπι ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η υψωμένη γροθιά Μπεργκ, οι αγκαλιές με Σεμέδο και η αποθέωση μπροστά στο πέταλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο παίκτης που θέλουν Γιουνάιτεντ και Νιούκασλ αλλά πρέπει να δώσουν 140 εκατ.

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απρόοπτο με Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, τα δεδομένα με τους υπόλοιπους

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: H ανατροπή κορυφής της Ομόνοιας στην εκπνοή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Θέλω να μιλήσω μόνο για το παιχνίδι... Δεν ήταν εύκολο αλλά είμαι ικανοποιημένος»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Παιχνίδι για τα βιβλία ιστορίας - Οι παίκτες ήταν τοπ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Κάποια σφυρίγματα μας έχουν προβληματίσει, είχαμε κι εμείς πέναλτι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έντονα παράπονα από ΑΕΚ για διαιτησία: «Νιώθουμε πειραματόζωα, εφόσον δεν κάνει να μην τον ορίζουν»

ΑΕΚ

|

Category image

Η Ομόνοια το έφερε τούμπα στο 90+4΄ και έκανε την κορυφή δική της!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη