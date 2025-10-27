Μίλνερ και Κωστούλας έγραψαν ιστορία στην Premier League

Πρώτο γκολ από τα πολλά που είναι να έρθουν πέτυχε ο Μπάμπης Κωστούλας στο νέο του ξεκίνημα με τη φανέλα της Μπράιτον, με τον νεαρό Έλληνα άσο να σκοράρει για το παρθενικό του γκολ στην Premier League.

Για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Αγγλίας η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχθηκε τους «γλάρους» στο Ολντ Τράφορντ και ο Κωστούλας στο 90+2’ πέτυχε ένα γκολ που δεν θα ξεχάσει ποτέ στην καριέρα του. Ο Μίλνερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο 18χρονος με άψογη κεφαλιά μείωσε σε 3-2, μέχρι ο Εμπεμό στο 90+6’ να γράψει το τελικό 4-2.

Μπορεί η Μπράιτον να μην κατάφερε να πάρει κάτι από το ματς, όμως η συνεργασία Μίλνερ-Κωστούλας έγραψε ιστορία. Για πρώτη φορά στα χρονικά του αγγλικού πρωταθλήματος ένας ποδοσφαιριστής κάνει ασίστ σε έναν άλλον, ο οποίος δεν είχε γεννηθεί όταν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League.

Ο Μίλνερ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου το 2002, ενώ ο Κωστούλας γεννήθηκε το 2007.

Τρομερά πράγματα, με τον 39χρονο να συνεχίζει ακόμη δυναμικά.

