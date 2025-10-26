Ασταμάτητη η Λεβερκούζεν, ανατροπή και τρίτη θέση για τη Στουτγκάρδη

Η Λεβερκούζεν άφησε γρήγορα πίσω της το «βαρύ» 2-7 από την Παρί Σεν Ζερμέν δίνοντας συνέχεια στο νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων στην Bundesliga. Οι Ασπιρίνες επιβλήθηκαν της Φράιμπουργκ με 2-0 φτάνοντας τους 17 βαθμούς. Ανώτερη η ομάδα του Κάσπερ Χιούμλαντ, προηγήθηκε με τον «κεραυνό» του Πόκου μετά το υπέροχο τακουνάκι του Γκαρθία. Η κεφαλιά του Ταπσόμπα στο 52' «κλείδωσε» τη νίκη, ενώ η Φράιμπουργκ τελείωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Λίνχαρτ στο 74' παραμένοντας στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα.

Συνέχεια στην... ξέφρενη πορεία της έδωσε και η Στουτγκάρδη που μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Μάιντς, κατάφερε ωστόσο να γυρίσει «τούμπα» το παιχνίδι και να πάρει τη νίκη (2-1) που την... πλάσαρε στην τρίτη θέση της Bundesliga. Η Μάιντς έκανε το 0-1 με το εύστοχο πέναλτι του Αμίρι στο 41', η χαρά της όμως δεν διήρκησε πολύ μιας και ο Φούριχ με ένα φανταστικό εκτός έδρας σουτ ισοφάρισε. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε από τον Ουντάβ που «τσίμπησε» υπέροχα την μπάλα για το τελικό 2-1. Στους 18 βαθμούς η Στουτγκάρδη, παρέμεινε εντός της ζώνης του υποβιβασμού η Μάιντς.

gazzetta.gr