Πέρασε με τριάρα από την έδρα της Έβερτον η Τότεναμ

Η Τότεναμ ξεπέρασε γρήγορα την ήττα από την Άστον Βίλα κι έβγαλε αντίδραση με τριάρα στην έδρα της Έβερτον (0-3) για να ανέβει στην τρίτη θέση της Premier League.

Δεν κράτησε για καιρό ο αρνητισμός στην Τότεναμ, καθώς μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από την Άστον Βίλα οι Spurs ανάκαμψαν με μεγάλο διπλό 3-0 στο «Hill Dickinson» της Έβερτον.

Ο Φαν Ντε Φεν εξελίχθηκε στον μεγάλο πρωταγωνιστή των φιλοξενούμενων στο πρώτο ημίχρονο, καθώς με δυο γκολ στο 19΄και το 45΄+6΄κατάφερε να χτίσει τα θεμέλια για μια μεγάλη νίκη.

Τη σφραγίδα του στον αγώνα τελικά πρόσθεσε και ο Σαρ στο 89΄για να διαμορφώσει το τελικό 3-0 για την Τότεναμ που επέστρεψε στις νίκες κι ανέβηκε στην τρίτη θέση της Premier League, με πέντε βαθμούς να την χωρίζουν από τη συμπολίτισσα και πρωτοπόρο Άρσεναλ.

