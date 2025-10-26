ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με διπλό έπιασε τη Νάπολι στην κορυφή η Ρόμα

Με διπλό έπιασε τη Νάπολι στην κορυφή η Ρόμα

Με βασικό τον Κώστα Τσιμίκα και σκόρερ τον Πάουλο Ντιμπάλα, η Ρόμα απέδρασε από την έδρα της Σασουόλο (1-0) και επέστρεψε στις νίκες για να ισοβαθμήσει ξανά με τη Νάπολι στην κορυφή της Serie A.

Έβγαλε ιδανική αντίδραση έπειτα από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για εκείνη η Ρόμα. Λίγες ημέρες μετά τις δύο ήττες από Ίντερ και Βικτόρια Πλζεν σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, οι Τζαλορόσι έκαναν το καθήκον τους στην έδρα της Σασουόλο και τη... λύγισαν με 1-0 για να χαμογελάσουν ξανά. Έτσι, παρέμειναν σε τροχιά Scudetto, αφού έπιασαν τη Νάπολι στους 18 βαθμούς στην κορυφή της Serie A. Κι αυτό με τον Κώστα Τσιμίκα να ξεκινά βασικός για πρώτη φορά στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Τη διαφορά για τους Τζαλορόσι, που έχουν θέμα με την «αφλογιστία» των Φέργκιουσον και Ντόβμπικ, έκανε ο... συνήθης ύποπτος Πάουλο Ντιμπάλα. Στο 16ο λεπτό, ο Αργεντινός με τελείωμα από κοντά άνοιξε το σκορ και έκρινε από νωρίς το παιχνίδι. Μάλιστα, αυτό ήταν το 12ο «διπλό» της Ρόμα μέσα στο 2025 και καμία ομάδα στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης δεν έχει περισσότερα!

Την ίδια ώρα, Βερόνα και Κάλιαρι αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 στην έδρα της πρώτης, ενώ νωρίτερα, η Τορίνο πήρε σπουδαία νίκη με ανατροπή επί της Τζένοα (2-1) χάρη στο γκολ του Μαριπάν στο 90'.

