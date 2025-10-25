ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Kαθάρισε την Μπράιτον του σκόρερ Κωστούλα και πάτησε τετράδα η μεταμορφωμένη Γιουνάιτεντ!

Η μεταμορφωμένη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με σκορ 4-2 επί της Μπράιτον του σκόρερ Κωστούλα, πήρε τρίτη σερί νίκη και πάτησε στην τετράδα της Premier League!

Σαν... κάτι να αλλάζει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ νίκησε με σκορ 4-2 την Μπράιτον στο «Old Trafford», φτάνοντας τα τρία συνεχόμενα τρίποντα στην Premier League μετά από αυτά με Σάντερλαντ και Λίβερπουλ

Πλέον, οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν τους 16 βαθμούς και ισοβαθμούν στην τρίτη θέση με τη Μάντσεστερ Σίτι (που έχει παιχνίδι λιγότερο), το κυριότερο όμως είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό δείχνουν να βρίσκονται σε καλό «φεγγάρι». Από την άλλη, η Μπράιτον έμεινε στους 12 βαθμούς και τη 12η θέση.

Η Γιουνάιτεντ πήρε από νωρίς τα ηνία στο «Θέατρο των Ονείρων», καθώς προηγήθηκε στο 25ο λεπτό με τρομερό πλασέ του Ματέους Κούνια, που πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων», ανοίγοντας τον δρόμο για τη νίκη τους.

Δέκα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους, με μεγάλη δόση τύχης. Μετά από μακρινή σουτ του Κασεμίρο, η μπάλα χτύπησε σε αμυντικό και άλλαξε τελείως πορεία, καταλήγοντας στα δίχτυα του Μπαρτ Φερμπρούγκεν που δεν μπορούσε να αντιδράσει, έχοντας πέσει από την αντίθετη πλευρά.

Στο 61ο λεπτό, η Μάντσεστερ πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων. Μετά από λάθος της άμυνας της Μπράιτον, ο Μπένιαμιν Σέσκο βρήκε τον Μπράιαν Εμπεμό και αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δείχνοντας να... καθαρίζει το ματς για τους γηπεδούχους.

Παρόλα αυτά, οι «γλάροι» δεν τα παράτησαν. Ο Ντάνι Γουέλμπεκ τους έβαλε ξανά στο παιχνίδι με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 74' για το 3-1, ενώ ακολούθησε το παρθενικό γκολ του Μπάμπη Κωστούλα με τη φανέλα της Μπράιτον με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 92', για να μειώσουν οι φιλοξενούμενοι σε 3-2 και να δώσουν ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά.

Η Γιουνάιτεντ, ωστόσο, δεν αγχώθηκε, και ίσα ίσα ήταν αυτή που... μίλησε τελευταία, με τον Μπράιαν Εμπεμό να βγαίνει σε θέση τετ α τετ και να πλασάρει εντυπωσιακά τον Φερμπρούγκεν, πετυχαίνοντας το δεύτερό του προσωπικό τέρμα και διαμορφώνοντας το τελικό 4-2.

Διαβαστε ακομη